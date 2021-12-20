20.12.2021
20:51
95

Коронавирус

В Якутске вакцинацию прошли 75% взрослого населения

По данным на 20 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 71,56% взрослых жителей, в городе Якутске — 75,06%.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Среднеколымский, Момский, Нижнеколымский и Верхнеколымский районы. В пятерке отстающих – Олекминский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.

1.         Аллаиховский район — 95,44

2.         Среднеколымский район — 92,18

3.         Момский район — 91,50

4.         Нижнеколымский район — 91,13

5.         Верхнеколымский район — 90,25

6.         Жиганский район — 87,92

7.         Абыйский район — 83,09

8.         Ленский район — 81,16

9.         Оленекский район — 79,11

10.       Оймяконский район — 78,39

11.       Усть-Янский район — 78,23

12.       Алданский район — 77,12

13.       Нюрбинский район — 76,04

14.       Усть-Майский район — 75,53

15.       Якутск — 75,06

16.       Анабарский район — 73,58

17.       Верхоянский район — 72,51

18.       Хангаласский район — 71,75

19.       Томпонский район — 71,64

20.       Эвено-Бытантайский район — 71,61

21.       Вилюйский район — 71,34

22.       Булунский район — 71,02

23.       Таттинский район — 69,87

24.       Мегино-Кангаласский район — 69,65

25.       Сунтарский район — 69,08

26.       Кобяйский район — 66,93

27.       Горный район — 66,62

28.       Усть-Алданский район — 66,04

29.       Нерюнгринский район — 64,37

30.       Амгинский район — 63,86

31.       Олекминский район — 63,18

32.       Мирнинский район — 62,69

33.       Верхневилюйский район — 62,59

34.       Намский район — 61,09

35.       Чурапчинский район — 56,34.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх