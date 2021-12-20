В Якутске вакцинацию прошли 75% взрослого населения
По данным на 20 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 71,56% взрослых жителей, в городе Якутске — 75,06%.
Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Среднеколымский, Момский, Нижнеколымский и Верхнеколымский районы. В пятерке отстающих – Олекминский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.
1. Аллаиховский район — 95,44
2. Среднеколымский район — 92,18
3. Момский район — 91,50
4. Нижнеколымский район — 91,13
5. Верхнеколымский район — 90,25
6. Жиганский район — 87,92
7. Абыйский район — 83,09
8. Ленский район — 81,16
9. Оленекский район — 79,11
10. Оймяконский район — 78,39
11. Усть-Янский район — 78,23
12. Алданский район — 77,12
13. Нюрбинский район — 76,04
14. Усть-Майский район — 75,53
15. Якутск — 75,06
16. Анабарский район — 73,58
17. Верхоянский район — 72,51
18. Хангаласский район — 71,75
19. Томпонский район — 71,64
20. Эвено-Бытантайский район — 71,61
21. Вилюйский район — 71,34
22. Булунский район — 71,02
23. Таттинский район — 69,87
24. Мегино-Кангаласский район — 69,65
25. Сунтарский район — 69,08
26. Кобяйский район — 66,93
27. Горный район — 66,62
28. Усть-Алданский район — 66,04
29. Нерюнгринский район — 64,37
30. Амгинский район — 63,86
31. Олекминский район — 63,18
32. Мирнинский район — 62,69
33. Верхневилюйский район — 62,59
34. Намский район — 61,09
35. Чурапчинский район — 56,34.
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