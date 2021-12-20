В Якутске вакцинацию прошли 75% взрослого населения

По данным на 20 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 71,56% взрослых жителей, в городе Якутске — 75,06%.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Среднеколымский, Момский, Нижнеколымский и Верхнеколымский районы. В пятерке отстающих – Олекминский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.

1. Аллаиховский район — 95,44

2. Среднеколымский район — 92,18

3. Момский район — 91,50

4. Нижнеколымский район — 91,13

5. Верхнеколымский район — 90,25

6. Жиганский район — 87,92

7. Абыйский район — 83,09

8. Ленский район — 81,16

9. Оленекский район — 79,11

10. Оймяконский район — 78,39

11. Усть-Янский район — 78,23

12. Алданский район — 77,12

13. Нюрбинский район — 76,04

14. Усть-Майский район — 75,53

15. Якутск — 75,06

16. Анабарский район — 73,58

17. Верхоянский район — 72,51

18. Хангаласский район — 71,75

19. Томпонский район — 71,64

20. Эвено-Бытантайский район — 71,61

21. Вилюйский район — 71,34

22. Булунский район — 71,02

23. Таттинский район — 69,87

24. Мегино-Кангаласский район — 69,65

25. Сунтарский район — 69,08

26. Кобяйский район — 66,93

27. Горный район — 66,62

28. Усть-Алданский район — 66,04

29. Нерюнгринский район — 64,37

30. Амгинский район — 63,86

31. Олекминский район — 63,18

32. Мирнинский район — 62,69

33. Верхневилюйский район — 62,59

34. Намский район — 61,09

35. Чурапчинский район — 56,34.