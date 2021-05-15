Традиции коренных народов Севера могут быть использованы в борьбе с коронавирусом

Социальный проект «Вместе против COVID» в Год здоровья в Республике Саха (Якутия) реализован методистами по традиционной культуре коренных малочисленных народов Севера Дома дружбы народов с участием мастеров, швей – представителей эвенов, эвенков, чукчей, долган, юкагиров и саха, в рамках российско-американской программы «Обмен социальным опытом и знаниями».

Проект «Вместе – против COVID!» направлен на использование дистанционных информационных технологий в повышении уровня знаний врачей в области рациональной терапии вирусной инфекции COVID19 и предотвращении роста угрозы пандемии. Привлечение врачей различных специальностей к изучению и быстрому реагированию на пандемию позволит спасти жизни не только пациентов, но и медиков.

Координатор с российской стороны Дарья Егерева (г.Москва) рассказала об участии коренных народов в этом проекте.

«Считаю, что коренные народы, их традиционные знания должны быть представлены как примеры лучших практик. Коренные народы, проживая в тяжёлых климатических условиях, на протяжении тысячелетий, накапливали опыт по борьбе с различными заболеваниями, справлялись с ними. Голос коренных народов, многовековая практика профилактики заболеваний должна быть учтена в качестве примеров лучших практик», — подчеркнула Дарья Егерева.

В проекте, кроме Якутии, участвуют коренные народы Сахалина, Томской области, Приморья.

Как рассказала Дарья Егерева, представители коренных народов Томской области подготовили видеописьма для американских студентов-медиков, рассказывающие о традиционных рецептах, о сегодняшних методах борьбы с коварным вирусов, об испытаниях, которые принес КОВИД в их семьи. Эти послания получили положительные отзывы. Студенты говорили о том, что в первый раз прикоснулись к культурам коренных народов Сибири, удивлялись багажу народных знаний, умению составлять рецепты и знанию полезных трав, растений. Представители коренных народов Приморья решили подготовить ролик с традиционной физкультурной зарядкой коренных народов, с движениями, которые представители повторяют ежедневно, занимаясь традиционной деятельностью и тем самым укрепляя свое физическое состояние, тренируя выносливость.

В проекте будет подготовлено пособие и сайт, который позволит, заниматься профилактикой КОВИД и получать все необходимые знания онлайн. На сайте планируются консультации ведущих специалистов-медиков из России. Для пособия и сайта собираются традиционные витаминные рецепты коренных народов. Рецепты будут опубликованы с комментарием специалистов, занимающихся восстановлением больных после перенесения КОВИД.

Всего в проекте от Якутии приняли участие 10 мастеров, представители шести коренных народов Якутии. На презентации участники проекта рассказали об узорах и орнаментах своего народа, многие узоры носят защитную функцию, являются оберегом. С пожеланиями здоровья 100 защитных масок будут переданы волонтерам рабочей группы по обмену опытом в вопросах здравоохранения, связанных с пандемией COVID-19 в США и России.

Всем мастерам были вручены сертификаты от Российско-американской программы «Обмен социальным опытом и знаниями» и участников «Рабочей группы по обмену опытом в вопросах здравоохранения, связанных с пандемией КОВИД-19» за плодотворное сотрудничество и помощь в изготовлении масок для уязвимых групп населения в обеих странах.