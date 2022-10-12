Писатель Анатолий Перкин: Верю в Божью благодать

Анатолий Перкин — самобытный писатель, пишет на православные темы, живёт в якутском городе Алдан. Член Союза журналистов России, лауреат премии Союза журналистов Якутии, лауреат международного литературного конкурса, автор 3 книг прозы, имеет литературные награды.

— Когда вы пришли к Богу?

— Ещё в детстве. Когда я был маленьким, просыпаясь часто смотрел на горящею лампаду стоящею перед старенькой иконой в нашем деревенском доме, от которой исходила полоска света. Она напоминала мне большак на окраине нашей деревни по обочинам которой сгибаясь от ветра в пыли, росла горькая полынь-трава. Я мечтал, как по большаку пойти по этой полоске и оказаться там, где живёт счастье. Это воспоминание не покидает меня до сих пор.

— Что повлияло на творчество, почему стали писать на православную тему?

— Несколько лет назад меня стало беспокоить здоровье, я проверился в медцентре, где сказали, что у меня опухоль и серьёзные проблемы. Мне стало страшно умирать, но ещё больше пугала неизвестность, которая ожидает всех нас по ту сторону жизни. Я как раз ехал от отца, который находился в доме престарелых и это меня тоже очень сильно удручало.

Оптина пустынь

Мне срочно захотелось причаститься и исповедоваться. Я поехал в монастырь Оптину Пустынь, где некоторое время был послушником. Находясь там в глубокой печали и разочаровании, осознав бессмысленность своей жизни, я стал со слезами на глазах просить Бога о смерти вместо здравия. Мне, наверное, тогда показалось, что наступило это время. proza.ru/2020/01/30/765

На следующий день в праздник Святой Троицы я исповедовался и причастился. Недалеко от меня прошёл священник с кадилом, от которого исходил благоуханный дым. В его гуще вдруг внезапно появился силуэт голубя, который так же неожиданно исчез. Я почему-то подумал, что это мог быть Ангел. В этот же день в монастыре умер монах, от тела которого исходило благоухание.

Я не могу однозначно назвать это видением, возможно, это было моё воображение, но от того что видел, я испытал блаженство. Это было наивысшее чувство счастья, которое ко мне больше никогда не приходило. На исповеди я рассказал священнику всё то, что видел и ощутил. Он сказал, что на меня снизошла Божья благодать.

В монастыре я познакомился со старым монахом, который вёл дневники, он делился со мной своим творчеством, советовал, как лучше писать.

В ожидании смерти я жил несколько лет. Всё это время ездил по разным монастырям, прикладывался к чудотворным иконам и святым мощам, исправлял свою жизнь, общался со старцем Власием. Потом всё-таки решил снова посетить врачей, которые мне сказали, что опухоль не угрожает жизни.

После этого я стал верить в чудеса. Я понял, что Бог услышал мои молитвы и для чего-то решил продлить мою жизнь. Время, проведённое в монастырях, изменило мои взгляды на творчество, я переосмыслил жизнь и ценности, стали приходить нужные слова и более чистые мысли, находиться правильные ответы на многие вопросы.

— Что вдохновляет на творчество, какие произведения интересуют?

— Я думаю, что на творчество вдохновляет и влияет то, что окружает человека. Воспоминание детства, верующий он или атеист, опыт жизни и умение наблюдать за ней, желание понимать людей и сочувствовать им. Главное, когда пишешь, необходимо отбросить от себя все ненужные мысли. Как в молитве сосредоточиться только на том, что хочешь изложить. Надо писать честно и искренне, не преследуя корыстные цели. Может, я и не владею богатым словарным запасом слов, но я стараюсь писать так, как подсказывает сердце, а оно никогда не обманывает. Каждый из нас должен оставить о себе какую-либо память. И я решил написать мемуары о своей жизни и семье. Семья — это самое главное, что у нас есть и мы должны её беречь и любить ближнего. А всё остальное как мне сказал монах в монастыре бутафория, и я с ним полностью согласен. Мне хочется читать и писать настоящую литературу, искреннюю, без фальши, пошлости и грязи, пронизанную болью и любовью. Такие произведения, где есть размышления человека о смысле жизни, познании Бога и себя.

— Что ещё написано?

— Я хотел бы познакомить читателей с ещё одной моей книгой, которая называется «Озарение словом» proza.ru/2015/01/28/587

Почему я назвал её так? Обычные слова влияют на жизнь человека, на его мышление, образ жизни и внутренний мир. В Евангелие от Иоанна сказано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».

Писать книгу я начал в монастыре. Не знаю, откуда стали приходить мысли, но я был уверен, что излагаю их правильно. В книге размышления о жизни, вере, страданиях, счастье. Я написал её после моего многолетнего общения с разными людьми. Жизнь словно специально преподносила мне разные уроки, и я учился, подчас ошибаясь, но не теряя веры в то, что у меня всё получится. Писал, когда не видел выхода в сложных жизненных ситуациях, когда казалось, что весь мир восстал против меня.

— Есть ли литературные планы на будущее?

— Продолжаю писать мемуары о своей жизни. Написать сильнее того, что у меня есть я, наверное, больше не смогу. Мой план — передать свой опыт жизни внучке, прививать у неё любовь к Богу. Сейчас я радуюсь общению с ребёнком, смотрю, как он растёт, пишу о нём. Хочу остаться в памяти внучки хорошим дедушкой. Надеюсь, что когда Серафима подрастёт, то продолжит писать историю нашей семьи.Я не богат, но думаю, что те знания, которые она сможет от меня приобрести будут бесценны.

Цитаты из книги «Озарение словом»

Наша жизнь, всего лишь миг для вселенной, для нас смысл всего существования, и бесконечно возникающие вопросы, для чего мы пришли в этот мир? Но, как бы мы не пытались понять жизнь, она проходит по своим законам, и каждый из нас воспринимает её по-своему.

У каждого человека с самого рождения появляется своя книга, которую пишет сама жизнь. Эта книга не имеет слов и предложений. Она состоит из наших мыслей, эмоций, поступков, отношений к окружающим, любви к ближним.

Жизнь невозможно прожить заново, нельзя из нее что—либо выкинуть, изменить, поменять на другую. У каждого она своя, единственная, у кого-то хорошая, у других не очень, в любом случае она остаётся бесценной.

Мы не знаем, что нам уготовит судьба, не можем написать её сценарий, изменить своё прошлое, не всегда понимаем, как жить в настоящее время, не представляем, что нас ждёт в будущем. Каждый миг может изменить нашу жизнь, сделать её счастливой или превратить в невыносимые страдания.

Наша жизнь похожа на игру в шахматы, у нас, как и у фигур, есть большой выбор куда ходить, но мы не знаем, что нас ждёт впереди. Самая сильная фигура ферзь может быть бита самой слабой фигурой пешкой, которая становится королевой.

Мы часто не знаем, чего хотим в жизни. Просим Бога, чтобы он послал нам здоровье, любовь, богатство, но, когда это получаем, забываем благодарить его. Желаем заглянуть в своё будущее, не имея представления, зачем нам это нужно. Окунаясь в прошлое, теряем ценность настоящего или, наоборот, начинаем ценить его ещё больше.

Были бы мы счастливы, если бы сбывались все наши мечты? Наверное, нет. Говорят, что если в жизни, что — то хорошее пребывает, то неминуемо, где — то убывает. Нам этого не осознать, как и не понять и того что у каждого из нас свой крест, который мы должны нести. У одних он золотой, у других серебряный, железный, деревянный. Каждый из нас заслуживает свой крест. И чем он дороже, тем сложнее его нести и страшнее потерять.



Жизнь нелегко принять такой, какая она есть, а не ту которую представляем в своих мечтах. Мы создаём вид, что не замечаем правду жизни. Но приходит время, и нам всё равно приходится смиряться с действительностью, какой бы суровой она не была.

Продолжение читайте на proza.ru/2015/01/28/587