Певец и спортсмен Леон отличился новым хайпом!

Леон ГРИГОРЬЕВ, певец и спортсмен из Вилюйска удивил якутян новым видео на тик токе. В нем он позирует, надев на себя традиционные якутские ЖЕНСКИЕ украшения из серебра: головное украшение бастынга, нагрудное украшение илин кэбиhэр и браслеты бегех.

Мнения разделились. Якутяне гадают, что это: новый хайп или интересная ориентация?

Леон Григорьев исполняет песни, в том числе и на якутском языке, является мастером спорта по якутским прыжкам, кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам, кандидатом в мастера спорта по шахматам, имеет разряд по бегу, шашкам и др. Он окончил ИФКиС СВФУ, ведет здоровый образ жизни, не курит и не употребляет спиртное. Сейчас Леон работает в спорткомплексе «Модун», в центре национальных видов спорта тренером по якутским прыжкам и по легкой атлетике.