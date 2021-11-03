Мария Ефимова: в своих работах, я решила раскрыть тему холода и алмазов

Telegram-канал «Антиглянец» и АЛРОСА недавно представили коллекцию украшений на каждый день Diamonds.Daily. В создании изделий приняли участие молодые ювелирные бренды, в том числе JEMAE Jewels by Maria Efimova, основательницей которого является якутянка Мария Ефимова.

— Весной 2021 года мне позвонила Юлия Пош — одна из основательниц «Антиглянца». Она предложила принять участие в этом проекте и, к моему удивлению, призналась, что я стала первой, о ком она вспомнила. Были две причины: во-первых, я родом из Якутии, во-вторых, Юлия — клиентка нашего бренда.

В марте мы встретились с ней и обговорили все детали. В конце мая я отправила эскизы. Права на эскизы переданы компании АЛРОСА. Сами украшения произведены ювелирами АЛРОСА.

АЛРОСА напрямую связана с Якутией, и это моя родина. Я подумала, что будет правильным эту тему немножко обыграть. Считаю популяризацию Якутии — одной из моих жизненных миссий. Очень распространенные ассоциации, связанные с Якутией — это холод, снег, алмазы. Поэтому в своих работах, я решила раскрыть тему холода и алмазов.

Снежинка и алмаз — это кристалл. Один алмаз создается сотни миллионов лет глубоко в недрах земли, а другой кристалл (снежинка) за секунду образуется в воздухе. При этом в руках человека снежинка тает и исчезает, а алмаз, попадая в руки ювелира, становится прекрасным бриллиантом. Это метафора того, что человек не только много созидает, но и легко губит. Также многочисленные опыты и эксперименты доказали, что в миллионе карат вы не найдете двух одинаковых бриллиантов, среди триллиона снежинок нет двух одинаковых. Это метафора того, что мы все уникальны.

Я довольна результатом нашего сотрудничества. Это первый случай, когда одна из крупнейших компаний в мире делает совместный проект с Telegram-каналом.

АЛРОСА — компания-гигант с международным статусом, которая имеет ресурсы на различные эксперименты. Круто, что они не стали изображать из себя недосягаемую корпорацию, а взяли и создали коллаборацию с «Антиглянцем». Это достойно уважения и восхищения.

@jemae_gems

@mari_jemae

Украшения доступны к покупке в официальном интернет-магазине ALROSA Diamond @alrosadiamonds и во флагманских бутиках марки.