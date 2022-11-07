«Кровавая» луна 8 ноября закроет коридор затмений

Завтра у жителей Якутии будет редкая возможность увидеть «кровавую» луну собственными глазами – полную фазу лунного затмения можно будет наблюдать с 19.59 час. якутского времени.

Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной. Если Луна при этом заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок — это астрономическое явление называют полным затмением Луны. В этот момент Луну еще называют кровавой, сообщает newsvl.ru.

8 ноября произойдёт полное затмение Луны с максимальной фазой (1,36) в 13:59 мск и продолжительностью почти шесть часов. Полная фаза продлится более часа. Затмение будет полностью видно на востоке России, в акватории Тихого океана, на западе Северной Америки и на севере Гренландии», – рассказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

В России наилучшие условия сложатся на Дальнем Востоке, в Забайкалье, Северной и Восточной Сибири – с этих территорий полная фаза будет видна с начала и до конца.

«В Центральной Сибири Луна будет восходить над горизонтом в начальных фазах затмения, а в Западной Сибири — уже после его середины. В Европейской части России будет еще ранний вечер, когда Луна взойдет над горизонтом, поэтому на восходе Луны можно будет увидеть лишь самые заключительные, полутеневые фазы затмения. В Москве можно будет увидеть только самый конец затмения, его полутеневые фазы, да и то всего на полчаса (с 16:29 до 16:56 мск), так как Луна все время затмения будет находиться под горизонтом», — уточнили астрономы.

Увидеть лунное затмение возможно при ясной погоде. Следующее красное лунное затмение случится лишь через несколько лет, поэтому стоит посмотреть на это яркое небесное явление своими глазами.

Тем, кто прислушивается к рекомендациям астрологов, будет важно помнить, что кровавая луна 8 ноября 2022 года закроет коридор затмений, который открылся 25 октября солнечным затмением, а в промежутке между этими небесными явлениями — 30 октября — планета войны Марс повернула вспять и стала ретроградной. Как считают астрологи, коридор затмений 2022 года по своей конфигурации очень тяжелый и обещает всем землянам серьезные испытания и потрясения. Но кровавое лунное затмение 8 ноября должно завершить роковой коридор, и будем надеяться, что оно знаменует переход в более спокойный период…

В период лунного затмения возрастает количество преступлений и ДТП. Следовательно, во время второго полного лунного затмения в 2022-м нужно быть осторожным, лучше не совершать поездок и подвергать себя риску — по приметам в эти дни возрастает опасность несчастных случаев. Не рекомендуется в полное лунное затмение решать финансовые вопросы – брать кредиты и ссуды, а также давать или брать в займы. Нельзя в период полного лунного затмения делать операции или какие-либо процедуры. Выяснять отношения во время лунного затмения тоже не стоит – по приметам конфликт может привести к необратимым результатам. Употреблять алкоголь во время лунного затмения плохая примета. Считается, что это послужит возникновению вредных привычек.

Трансляцию лунного затмения в Большой Новосибирской обсерватории можно будет посмотреть он-лайн