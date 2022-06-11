Ковид в Якутии: все еще заразен…

На 11.06.2022 г. выявлено 40 новых случаев коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 18 случаев, — Мирнинский район — 5 случая, — Ленский район — 3 случая, — Вилюйский, Горный, Мегино-Кангаласский, Момский, Намский, Оймяконский, Таттинский районы по 2 случая. За сутки лабораториями республики проведено 1 500 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 344 403 теста.

За последние сутки госпитализировано 16 человек или 40,0% от общего количества выявленных случаев за сутки – 40 случаев. За сутки 45,0% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 55,0%. На 11.06.2022 лечение в стационарах получают 25,6% больных, в амбулаторных условиях – 74,4%. За сутки выздоровели 42 человека. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных. Первым компонентом привиты 632 145 человек. (88,2% взрослого населения республики). Ревакцинацию прошли 165 813 человек Это 66,1% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации. Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Горном, Мегино – Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском, Среднеколымском районах и г. Якутске. Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.