Глава Якутии встретился с президентом Русатом Оверсиз

Встреча посвящена проекту строительства первой атомной станции малой мощности в стране в п. Усть-Куйга Усть-Янского района Якутии.

Президент АО «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов доложил главе региона о ходе реализации важнейшего для республики и всей страны проекта.

«Проект сегодня вошёл в стадию активной реализации. На строительной площадке в постоянном режиме работают десятки людей и десятки единиц техники. Мы летом планируем ввести временный строительный городок и организовать круглогодичную работу по строительству атомной станции малой мощности», – сообщил Евгений Пакерманов.

Айсен Николаев поблагодарил президента АО «Русатом Оверсиз» за проводимую работу.

«Строительство атомной станции малой мощности в посёлке Усть-Куйга Усть-Янского района имеет огромное значение для развития нашей республики», – сказал Айсен Николаев.

Стороны обсудили на встрече вопросы взаимодействия компании «Русатом Оверсиз» с министерствами и ведомствами республики по реализации проекта АСММ.

На сегодняшний день получено заключение главной экологической экспертизы на материалы обоснования лицензии на размещение АЭС и положительное заключение отраслевой экспертизы по результатам анализа и оценки предпроектной документации и результатов инженерных изысканий. Также оформлена аренда земельных участков, на площадке размещения АЭС начаты работы по строительству временного городка строителей. Разработан технический проект реакторной установки РИТМ-200Н, заключен договор с генеральным подрядчиком АСММ, им стало АО «ГСПИ».

На текущий момент идёт подготовка площадки сооружения атомной станции, в п. Усть-Куйга завезены 2 тыс. тонн грузов, 38 единиц техники, на площадке постоянно работают 80 человек.

Президентом страны поставлена амбициозная задача по развитию Дальнего Востока и Арктики. Здесь основным направлением является прежде всего развитие инфраструктуры – логистики, энергетики для развития новых инвестиционных проектов, создания новых рабочих мест, повышения комфорта жизни жителей арктической части республики.

Напомним, по поручению заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева сформирован Комплексный план по созданию в республике Кючусского кластера месторождений твёрдых полезных ископаемых с использованием электроэнергии от мощностей атомной станции малой мощности, который находится на стадии утверждения.

Строительство АССМ обеспечит электроэнергией освоение золоторудного месторождения «Кючус», месторождений Куларского золотоносного района, месторождения олова «ручей Тирехтях» и Депутатского оловорудного месторождения, а также развитие других месторождений горнопромышленного кластера в Северной Якутии.