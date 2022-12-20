Глава Якутии поддержал курс на развитие креативной экономики

В своем ежегодном Послании парламенту глава Якутии Айсен Николаев обратил особое внимание перспективам развития креативной экономики, которая станет одним из векторов развития региона.

Как отметил глава Якутии, в республике сформирована единая инновационная экосистема, ядро которой составляют Технопарк «Якутия», ИТ-парк, Венчурная компания «Якутия», наши ВУЗы и институты развития.

«Неотъемлемой частью экосистемы станет открывшийся в ноябре первый на Дальнем Востоке креативный кластер «Квартал труда». Центром подготовки кадров для креативных индустрий становится Арктический государственный институт культуры и искусства», — сказал Ил Дархан.

«Сейчас наш институт проходит процесс трансформации в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030. Дальний Восток». Программа направлена на формирование пула университетов — лидеров в создании новых научных знаний, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу», — отметила ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева.

Ректор добавила, что институт постоянно обновляет, разрабатывает и внедряет новые образовательные программы высшего образования с учетом потребностей рынка региона. В период реализации проекта „Приоритет-2030. Дальний Восток» в планах института — разработать и внедрить в образовательный процесс уникальные образовательные программы в области креативных индустрий, например, в ювелирном дизайне, киноиндустрии, анимации, геймдизайне и др.

«Перед нашим вузом и индустриальными партнерами стоит большая ответственность по взращиванию новых кадров для креативной экономики, научного, технологического обеспечения развития социальной сферы. И эти задачи выполнимы при поддержке федеральных и региональных властей, общественности нашей республики и других регионов Дальнего Востока», — сказала Саргылана Игнатьева.



