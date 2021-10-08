Глава Якутии анонсировал крупнейший автопробег от Петербурга до Владивостока

Самый протяжённый всероссийский автопробег на газобаллонном оборудовании, который пройдёт по территории 25 регионов страны, стартует уже в 2022 году. Об этом объявил глава Якутии Айсен Николаев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2021).

Айсен Николаев напомнил, что в прошлом году состоялся автопробег «Из Питера в Мирный на природном газе», который продлился 25 дней и охватил 21 регион и 33 населённых пункта. По его итогам были выявлены проблемы автогазотранспортной сети. Автопробег наглядно продемонстрировал все возможности экологичного автотранспорта, в том числе в суровых условиях самого холодного региона страны – Якутии.

По результатам автопробега «Из Питера в Мирный» выявлено, что восточная часть страны заметно отстаёт в развитии газозаправочной инфраструктуры. «Для решения данной проблемы нами организовано взаимодействие с соседними регионами – Кузбассом, Красноярским краем и Иркутской областью, направлено совместное обращение четырёх регионов в Минэнерго России», – сообщил глава республики.

Айсен Николаев отметил, что в 2022 году количество регионов, участвующих в автопробеге, станет больше: «Всероссийский автопробег объединит более 20-и регионов и более сорока населённых пунктов». Серьёзно увеличится и протяжённость маршрута. Автоколонна, использующая в качестве топлива природный газ, пройдёт от Санкт-Петербурга до Владивостока.