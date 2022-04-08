Ароматную якутскую землянику можно выращивать у себя на грядках

Поразительные результаты получили якутские ученые, занимающиеся культивированием такой замечательной ягоды — земляники. Исследователей сладкой ягодки из США, Индии и Германии заинтересовала методика получения гибридов от дикорастущей якутской земляники. А селекционер-генетик, научный сотрудник института Цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске Сергей Батурин, специально приезжал в опытный питомник ЯНИИСХ им. М.Г. Сафронова под Покровском, чтобы воочию убедиться в поразительных результатах. Он был в восторге от проведенной нестандартной клоновой селекции на местном якутском дикорастущем материале. Сегодня этими результатами заинтересовались молодые исследователи из ведущего российского института в Санкт-Петербурге — «ВИР» (Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова).

Земляника в питомнике ЯНИИСХ

Справка: «В искусстве Средневековья земляника, дикая родственница клубники, была символом праведности и способности к деторождению, поэтому ее часто изображали у ног Девы Марии. К тому же в соединенных по три листьях земляники христиане видели знак Троицы, а в пяти лепестках ее цветка – пять ран Христа».

Многие знают, что в июле горожане массово отправляются в Амгу, на прибрежные земляничные поляны. Но оказывается, для якутян есть и другой альтернативный способ заготовки земляники для зимних угощений, более креативный и занимательный как эстетское хобби как молодых, так и пенсионеров. Можно вырастить свою собственную — подчеркнем якутскую, такую же ароматную и вкусную как дикорастущую землянику на собственной грядке! Причем количество урожая окультуренной земляники может вас удивить. А все потому, что был использован естественный генетический материал нашей якутской земляники центральных улусов республики и специальная агротехника!

Этой теме и посвящен очередной выпуск «Антропологии Севера» со старшим научным сотрудником ЯНИИСХ Валентиной Белевцовой, который предлагаем Вашему вниманию.

Приятного просмотра!

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