«Антирак: поддержка выживших»: Мы и мировые шедевры

«Честное слово, никогда бы не пошла рисовать, если бы не проект «Антирак: поддержка выживших» и не познакомилась с вашей группой. Я столько новых прекрасных эмоций получила и открыла какие-то новые свои грани. К своему стыду, я не знала, что у нас в Якутске столько много замечательных музеев, не понимала, как важна поддержка именно чувством прекрасного для каждого больного человека! Картины выдающихся художников прошлых столетий говорят о вечности, повествуют об истории и традициях, и это особенно вселяет в нас надежду на лучшее! Спасибо! Благодаря проекту и заботе мы не опускаем руки перед коварной болезнью, а движемся шаг за шагом к своему выздоровлению, при этом полноценно и качественно проживая каждый свой день. Я желаю всем нам вместе идти только вперед, всем нам жить долго и прекрасно, несмотря ни на что» (Н.Е.)

Это отзыв члена группы выживших после посещения выставки шедевров Третьяковской галереи (по понятным причинам не называю ее имя). Несомненно, эта выставка — роскошный сюрприз для жителей нашего города в год 100-летия ЯАССР, чтобы мы, якутяне, могли приобщиться к мировым шедеврам знаменитой Третьяковки. Для нас, участников проекта «Антирак: поддержка выживших» было выделено отдельное время для специальной экскурсии по красиво оформленным залам Национального художественного музея с картинами, прибывшими из Третьяковки. Каждый участник мог видеть в картинах, именно то, что он лично чувствует и лично видит, но всех нас объединяло чувство, что творения великих художников неповторимы и вечны. Экскурсовод Ольга ФРОЛОВА была глубоко проникнута тематикой выставки, видно было, что человек знает то, о чем говорит в деталях, ее ласкающий голос придавал особую теплоту общения для нас, слушателей. Это был счастливый день для нашей группы.

Хочу выразить сердечную благодарность руководству НХМ РС(Я), лично директору ТИМОФЕЕВОЙ Владе Владиславовне, за многолетнюю поддержку нашего проекта «Антирак: поддержка выживших», сотрудникам НХМ Марии МИЩЕНКО и Ольге ФРОЛОВОЙ за непосредственное личное участие в нашей гуманитарной общественной работе, также мы благодарны сотрудникам Галереи зарубежного искусства им. М.Ф.Габышева, где у нас почти еженедельно проходят мастер-классы по живописи, а в картинной галерее академика Афанасия Осипова, нам предоставлено помещение для занятий по психологии. Национальный художественный музей во главе с Владой Вячеславовной — наш надежный партнер!