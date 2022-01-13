Айсен Николаев встретился с Валентиной Матвиенко

В Совете Федерации прошла рабочая встреча Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко.

Во встрече также принял участие Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии Алексей Еремеев.

«Ознакомил Валентину Ивановну с ситуацией в республике, рассказал о наших достижениях и показателях за прошлый год, о прекрасном проекте «Столетний план развития», инициированном молодежью республики. Валентина Ивановна была рада услышать, что у нас в республике начала динамично расти численность населения. Она выразила уверенность, что объявленный в Якутии Год Матери и целевой капитал «Дети Столетия» будут способствовать появлению миллионного жителя республики в юбилейном для Якутии 2022 году» — написал в своём ИнстаграмАйсен Николаев.

Глава республики поблагодарил Валентину Ивановну Матвиенко за поддержку инициатив Республики и личное внимание и участие во многих проектах, в частности в строительстве онкологического центра в городе Якутске и проекте «Дети Арктики».

На встрече рассмотрены итоги развития региона в 2021 году, тенденции роста экономики и задачи Года столетия Республики, отмечен прирост населения в регионе и высокие показатели рождаемости.

Затронуты вопросы дальнейшего строительства Ленского моста — стратегический инфраструктурный проект неизменно получает поддержку Совета Федерации.

Обсужден ряд ключевых вопросов развития инфраструктуры здравоохранения и высшего образования в республике.