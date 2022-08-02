Айсен Николаев рассмотрел вопросы тарифной политики

Глава Якутии Айсен Николаев рассмотрел актуальные вопросы установления цен и тарифов. По словам Ил Дархана, подходы к тарифной политике требуют пристального внимания, в связи с изменениями федерального законодательства, подходами ресурсоснабжающих организаций, требованиями Федеральной антимонопольной службы. «Ситуация прямым образом влияет на бюджет республики, деятельность жилищно-коммунального комплекса, транспорта, бюджетной сферы. От слаженности и оперативности действий зависит устойчивая работа этих отраслей», — сказал Айсен Николаев. В ходе совещания рассмотрены подходы к тарифной политике в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Фото: Марии Васильевой, ЯСИА Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх