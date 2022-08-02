02.08.2022
21:46
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Экономика

Айсен Николаев рассмотрел вопросы тарифной политики

Глава Якутии Айсен Николаев рассмотрел актуальные вопросы установления цен и тарифов.

По словам Ил Дархана, подходы к тарифной политике требуют пристального внимания, в связи с изменениями федерального законодательства, подходами ресурсоснабжающих организаций, требованиями Федеральной антимонопольной службы.

«Ситуация прямым образом влияет на бюджет республики, деятельность жилищно-коммунального комплекса, транспорта, бюджетной сферы. От слаженности и оперативности действий зависит устойчивая работа этих отраслей», — сказал Айсен Николаев.

В ходе совещания рассмотрены подходы к тарифной политике в среднесрочной и долгосрочной перспективе.   

Фото: Марии Васильевой, ЯСИА
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)

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