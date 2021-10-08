Айсен Николаев предложил создать «Восточный газовый путь»

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ на полях Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2021) выступил с инициативой создать экологичный и эффективный маршрут для техники на газомоторном топливе, который объединит территории 11 регионов Дальневосточного и Сибирского округов – «Восточный газовый путь».

«Газозаправочная сеть может объединить 11 регионов ДФО и СФО с общим объёмом грузооборота в 270 миллионов тонн», – сказал Айсен Николаев и призвал присоединиться к формированию так называемого «Восточного газового пути» коллег из Забайкалья, Бурятии, Амурской области, Хабаровского края, Еврейского автономного округа, Приморья и Сахалина.

По его словам, реализация такого проекта поспособствует созданию глобального и конкурентного маршрута, логистических и заправочных центров, снижению карбонового следа, а также улучшению условий для водителей и туристов во время междугородних поездок.

Концепция Восточного газового пути предполагает создание сети газозаправочных станций, обеспечивающих бесперебойное сообщение на транспорте с газобаллонным оборудованием и организацию поставок газового топлива между регионами.

Якутия готова сформировать для этого все необходимые условия. Напомним, в регионе содержится 60% запасов газа ДФО, что делает республику лидером в газовой отрасли. Ключевыми являются Чаяндинское, Среднетюнгское и Соболох-Неджелинское месторождения («Газпром»), Средневилюйское и Толонское месторождения («ЯТЭК») и Отраднинское месторождение («Сахатранснефтегаз»).

Готовность принять участие в проекте выразили крупные компании России: «АЛРОСА», Иркутская нефтяная компания, «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», РНГ, Газпром добыча Ноябрьск и другие. Среди регионов потенциальными участниками могут стать Якутия, Иркутская область, Кузбасс, Красноярский край, Забайкалье, Бурятия, Амурская область, Хабаровский край, Еврейский автономный округ, Приморье и Сахалин.

«Задача сложная, но выполнимая. При поддержке Министерства энергетики РФ, Газпрома и его подразделений по стране, частных компаний, занимающихся производством природного газа и техники, и, конечно, регионов, которые заинтересованы в развитии экологичных видов топлива, нам удастся доказать эффективность и выгоду перевода техники с бензина на газ. И самое главное – заложить основу для формирования новой концепции «Восточный газовый путь», предполагающей создание межрегиональной сети газозаправочных станций. Якутия готова выступить драйвером этого проекта», – подчеркнул Айсен Николаев.

X Петербургский международный газовый форум (ПМГФ–2021) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 октября. Форум входит в ТОП-5 самых масштабных международных конгрессно-выставочных проектов нефтегазовой отрасли и является одним из самых авторитетных бизнес-событий газовой индустрии.