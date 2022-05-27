27.05.2022
19:43
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Экономика

Айсен Николаев: Позиции Якутии в экспорте страны будут только расти

В Якутии усилена работа по поддержке экспортоориентированных отраслей экономики. В дальнейшем позиции дальневосточных регионов, в том числе Республики Саха (Якутия), в экспортном потенциале страны будут только расти. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев сегодня в Мирном.  

«У нас имеются хорошие результаты в угольной промышленности. В последние годы мы целенаправленно поддерживали угольщиков. И сегодня как результат — добыча угля на наших крупнейших предприятиях растет, несмотря на все санкции. Мы также видим рекордные показатели по золоту, нефти, газу», — сказал Айсен Николаев. Он подчеркнул, что по экспорту природных ресурсов Якутия входит в первую десятку регионов Российской Федерации и положение её с каждым годом укрепляется.

Глава Якутии также прокомментировал наращивание импортозамещения в компании АЛРОСА и в регионе в целом. «Мы видим, что процесс импортозамещения, который последовательно шел в АЛРОСА, только усиливается. В будущем АЛРОСА будет более ориентирована на российскую продукцию и продукцию из дружественных стран. И в конечном итоге западные санкции ударят по тем же странам, которые их вводили», — сказал он. 

Особо отмечено, что продукция и технологии, которые производятся на территории Якутии, уже сегодня востребованы компанией АЛРОСА, идет сотрудничество по ряду направлений. 

«Уверен, что в дальнейшем малый и средний бизнес Якутии будет более достойно представлен в линейке тех услуг, которые предоставляются компании АЛРОСА. Якутский бизнес уже сегодня оказывает много услуг, начиная от строительных, заканчивая IT-услугами, и другим крупным компаниям, которые работают на территории республики. Санкции стимулируют нас активнее и быстрее всем этим заниматься», — резюмировал Айсен Николаев. 

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)

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