Айсен Николаев поручил ускорить темпы вакцинации от коронавируса

Глава Якутии Айсен Николаев поставил задачу перед медицинскими организациями республики в разы ускорить темпы вакцинации. Поручение дано 15 мая в ходе встречи главы с главными врачами поликлиник, больниц и медцентра города Якутска.

Глава отметил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу не улучшается. Напряжённая ситуация по росту заболевших ковидом сохраняется в столице республики и Мегино-Кангаласском улусе.

«Наряду с ограничительными мерами и усилением контроля за их соблюдением основным фактором снижения эпидемиологической напряжённости является массовая вакцинация населения», – подчеркнул Айсен Николаев.

Глава отметил, что необходимый объём для вакцинации имеется. В ближайшее время в республику поступит 10 тысяч доз вакцины.

По обращению главы Якутии Айсена Николаева в федеральный Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ принято решение о направлении в Якутию ещё одной партии вакцины в объёме 50 тысяч доз. Кроме того, направлена ещё одна заявка на 100 тысяч доз вакцин от ковида.

В этой связи Айсен Николаев поручил увеличить количество прививочных бригад в городе Якутске и Мегино-Кангаласском улусе, которые будут работать в поликлиниках не только в будние, но и выходные дни с 08:00 часов утра до 20:00 часов вечера.

Для обеспечения необходимых темпов вакцинации в ходе совещания принято решение нарастить мощности пунктов вакцинации и выездных мобильных групп. Так, обсуждена возможность развёртывания новых пунктов вакцинации на территориях автовокзала, учреждений культуры, торговых центров, в офисах МФЦ «Мои документы», оборудованных необходимыми условиями для проведения вакцинации.

Также обсуждена возможность развёртывания мобильных пунктов вакцинации в предприятиях по заявкам, а также на дачных участках. Отдельно обсудили вопросы получения прививок студентами Северо-Восточного федерального университета и Арктического государственного агротехнологического университета.

Предложения по увеличению темпов вакцинации высказали вице-премьер правительства республики Ольга Балабкина, главные врачи Якутской городской больницы № 3 Светлана Васильева, Республиканской больницы №3» Ольга Татаринова, Поликлиники № 1 Алевтина Эверстова, Медицинского центра г. Якутска Римма Яковлева и другие.

Призываем всех якутян принять активное участие в массовой вакцинации. Все медицинские учреждения города Якутска и Мегино-Кангаласского улуса с 16 мая будут прививать от коронавируса с 08:00 до 20:00 часов в будние и выходные дни. Напоминаем, что сейчас второй компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции можно получить в любом прививочном пункте, а не только в том пункте вакцинации, в котором получен первый компонент препарата.

С адресами для вакцинации от новой коронавирусной инфекции в городе Якутске и Мегино-Кангаласском районе можно ознакомиться ЗДЕСЬ.