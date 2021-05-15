Адреса для получения вакцины в Якутске и Мегино-Кангаласском районе

Оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции объявляет, что по поручению главы Якутии Айсена Николаева с 16 мая 2021 года начинается массовая вакцинация для жителей города Якутска и Мегино-Кангаласского района, в том числе в выходные дни.

Для этого увеличиваются время работы прививочных пунктов во всех медицинских учреждениях и количество прививочных бригад. Вакцину от коронавируса можно получить с 08:00 часов утра до 20:00 часов вечера не только в будние, но и в выходные дни.

Для получения вакцины можно обратиться в любую поликлинику города Якутска и Мегино-Кангаласского района с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).

АДРЕСА ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ:

Республиканская клиническая больница № 3:

— ул. Кирова, 34

Поликлиника №1 г. Якутска:

— ул. Кирова, 19

Якутская городская больница №2:

— ул. Кузьмина, 30/2

— мкр Марха, ул. Березовая, 11

— с. Маган, ул. Алымова, 12/1

Якутская городская больница №3:

— ул. Лермонтова, 121

— с. Хатассы, ул. Каландарашвили 4/2

— с. Табага, ул. Строительная, 31

— с. Старая Табага, ул. Лесная, 12

Клиника ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова:

— Кулаковского, 36

Медицинский центр города Якутска:

— ул. Кальвица, 3

— ул. Северная, 23

— п. Тулагино, ул. Порядина, 3

— п. Кангалассы, ул. Лесная, 7

Республиканская больница №1 Национальный центр медицины:

— ул. Сергеляхское шоссе, 4

Республиканская больница №2 — Центр экстренной медицинской помощи:

— ул. Петра Алексеева, дом 83 «А»

Больница Якутского научного центра комплексных медицинских проблем:

— ул. Кулаковского, 6

АДРЕСА ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В МЕГИНО-КАНГАЛАССКОМ РАЙОНЕ:

Майинская поликлиника, с. Майя, ул. Советская, 2а

Павловская врачебная амбулатория, с. Павловск, улица Иванова 2

Тюнгюлюнская врачебная амбулатория, с. Тюнгюлю, ул. Механизаторов, д1, корп 2

Нижне-Бестяхская врачебная амбулатория, пос. Нижний Бестях, ул. Ленина, 9

Техтюрская врачебная амбулатория, с. Техтюр, ул. Героя Попова, 18

Хаптагайская врачебная амбулатория, с. Хаптагай, ул. Советская, 9

Балыктахская врачебная амбулатория, с. Балыктах, ул. Нагорная, 21

Томторский ФАП, с. Томтор, ул. Пономарева 10/1

Нахаринская врачебная амбулатория, с. Хочо, ул. Пионерская, 5

Телигинский ФАП, с. Телиги, ул. С. Саввина, 12

Рассолодинский ФАП, с. Рассолода, ул. Герасима Соловьева, 6

Мельжехсинский ФАП, с. Суола-Мельжехси, ул. Степанова, 1

Бютейдяхская врачебная амбулатория, с. Бютейдях, ул. Брызгалова, 24

Чемоикинский ФАП, с. Даркылах, ул. Советская, 6/1

Хоробутская врачебная амбулатория, с. Хоробут, ул. 40 лет Победы, 13

Табагинская врачебная амбулатория, с. Табага, ул. Дорожная, 1

Маттинский ФАП, с. Матта, ул. Школьная, 6

Батаринский ФАП, с. Сымах, ул. Г.Колесова, 12

Елечейский ФАП, с. Елечей, Чапаева, 3

Тумульский ФАП, с. Тумул, ул. Т.Г. Десяткина, 7

Дойдунский ФАП, с. Дойду, ул. Трудовая, 5

Жабыльская врачебная амбулатория, с. Норагана, Н.В. Петрова, 3

Морукский ФАП, с. Суола-Морук, ул. Заречная, 5

Бедиминский ФАП, с. Бедимя, ул. Батаринская

Тыллыминская врачебная амбулатория, С. Ломтука, Советская, 19

Беке ФАП, с. Беке, ул. Октябрьская, 7/1

Быраминский ФАП, с. Бырама, 20