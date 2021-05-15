Адреса для получения вакцины в Якутске и Мегино-Кангаласском районе
Оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции объявляет, что по поручению главы Якутии Айсена Николаева с 16 мая 2021 года начинается массовая вакцинация для жителей города Якутска и Мегино-Кангаласского района, в том числе в выходные дни.
Для этого увеличиваются время работы прививочных пунктов во всех медицинских учреждениях и количество прививочных бригад. Вакцину от коронавируса можно получить с 08:00 часов утра до 20:00 часов вечера не только в будние, но и в выходные дни.
Для получения вакцины можно обратиться в любую поликлинику города Якутска и Мегино-Кангаласского района с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).
АДРЕСА ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ:
Республиканская клиническая больница № 3:
— ул. Кирова, 34
Поликлиника №1 г. Якутска:
— ул. Кирова, 19
Якутская городская больница №2:
— ул. Кузьмина, 30/2
— мкр Марха, ул. Березовая, 11
— с. Маган, ул. Алымова, 12/1
Якутская городская больница №3:
— ул. Лермонтова, 121
— с. Хатассы, ул. Каландарашвили 4/2
— с. Табага, ул. Строительная, 31
— с. Старая Табага, ул. Лесная, 12
Клиника ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова:
— Кулаковского, 36
Медицинский центр города Якутска:
— ул. Кальвица, 3
— ул. Северная, 23
— п. Тулагино, ул. Порядина, 3
— п. Кангалассы, ул. Лесная, 7
Республиканская больница №1 Национальный центр медицины:
— ул. Сергеляхское шоссе, 4
Республиканская больница №2 — Центр экстренной медицинской помощи:
— ул. Петра Алексеева, дом 83 «А»
Больница Якутского научного центра комплексных медицинских проблем:
— ул. Кулаковского, 6
АДРЕСА ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В МЕГИНО-КАНГАЛАССКОМ РАЙОНЕ:
Майинская поликлиника, с. Майя, ул. Советская, 2а
Павловская врачебная амбулатория, с. Павловск, улица Иванова 2
Тюнгюлюнская врачебная амбулатория, с. Тюнгюлю, ул. Механизаторов, д1, корп 2
Нижне-Бестяхская врачебная амбулатория, пос. Нижний Бестях, ул. Ленина, 9
Техтюрская врачебная амбулатория, с. Техтюр, ул. Героя Попова, 18
Хаптагайская врачебная амбулатория, с. Хаптагай, ул. Советская, 9
Балыктахская врачебная амбулатория, с. Балыктах, ул. Нагорная, 21
Томторский ФАП, с. Томтор, ул. Пономарева 10/1
Нахаринская врачебная амбулатория, с. Хочо, ул. Пионерская, 5
Телигинский ФАП, с. Телиги, ул. С. Саввина, 12
Рассолодинский ФАП, с. Рассолода, ул. Герасима Соловьева, 6
Мельжехсинский ФАП, с. Суола-Мельжехси, ул. Степанова, 1
Бютейдяхская врачебная амбулатория, с. Бютейдях, ул. Брызгалова, 24
Чемоикинский ФАП, с. Даркылах, ул. Советская, 6/1
Хоробутская врачебная амбулатория, с. Хоробут, ул. 40 лет Победы, 13
Табагинская врачебная амбулатория, с. Табага, ул. Дорожная, 1
Маттинский ФАП, с. Матта, ул. Школьная, 6
Батаринский ФАП, с. Сымах, ул. Г.Колесова, 12
Елечейский ФАП, с. Елечей, Чапаева, 3
Тумульский ФАП, с. Тумул, ул. Т.Г. Десяткина, 7
Дойдунский ФАП, с. Дойду, ул. Трудовая, 5
Жабыльская врачебная амбулатория, с. Норагана, Н.В. Петрова, 3
Морукский ФАП, с. Суола-Морук, ул. Заречная, 5
Бедиминский ФАП, с. Бедимя, ул. Батаринская
Тыллыминская врачебная амбулатория, С. Ломтука, Советская, 19
Беке ФАП, с. Беке, ул. Октябрьская, 7/1
Быраминский ФАП, с. Бырама, 20
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