Айсен Николаев попросил ЖДЯ предусмотреть льготные тарифы для компаний по переработке мусора

Айсен Николаев попросил «Железные дороги Якутии» рассмотреть льготные тарифы для предприятий, занимающихся транспортировкой пластика для ее последующей переработки в других регионах страны.

Глава региона обратился к генеральному директору акционерного общества Василию Шимохину во время рассмотрения предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности компании за 2021 года и планов на 2022 год.

«Такие компании собирают в Якутске пластик, измельчают его, затем вывозят в Иркутск и другие части страны, потому что здесь они перерабатывать не могут. И, к сожалению, сегодня складывается такая ситуация, что все затраты растут, в особенности по логистике. Объем у них маленький, это не тысячи тонн, а пока несколько сотен. И у меня есть просьба установить для них какой-то льготный тариф в перевозке этого мусора», — сказал Николаев.

С просьбой посодействовать предпринимателям в получении льготных тарифов на транспортировку вторичного сырья до Иркутска и других городов России для последующей переработки обратился накануне на встрече главы республики с блогерами один из основателей Якутской экологической компании Сергей Петров. Он вместе с другими экоактивистами ведет просветительский блог, где призывает якутян присоединиться к экологическому движению.

На встрече Айсен Николаев сообщил, что в Якутске в ближайшие годы будет построена мусороперегрузочная станция, которая позволит обрабатывать порядка 36% поступивших твердых коммунальных отходов.

Отметим, что Якутская экологическая компания работает в Якутске с 2020 года и является одной из немногих предприятий, занимающихся сбором мусора. Начиная с 1 июля прошлого года, она отправила на переработку свыше 100 тонн вторсырья, установила по городу 42 урны и открыла круглосуточную станцию на Вилюйском тракте, где горожане сдают картон, бутылки пэт 1, алюминиевые банки, автомобильные шины, батарейки, пластиковые крышки и бумагу.