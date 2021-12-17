17.12.2021
20:24
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Экономика

Айсен Николаев попросил ЖДЯ предусмотреть льготные тарифы для компаний по переработке мусора

Айсен Николаев попросил «Железные дороги Якутии» рассмотреть льготные тарифы для предприятий, занимающихся транспортировкой пластика для ее последующей переработки в других регионах страны.

Глава региона обратился к генеральному директору акционерного общества Василию Шимохину во время рассмотрения предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности компании за 2021 года и планов на 2022 год.

«Такие компании собирают в Якутске пластик, измельчают его, затем вывозят в Иркутск и другие части страны, потому что здесь они перерабатывать не могут. И, к сожалению, сегодня складывается такая ситуация, что все затраты растут, в особенности по логистике. Объем у них маленький, это не тысячи тонн, а пока несколько сотен. И у меня есть просьба установить для них какой-то льготный тариф в перевозке этого мусора», — сказал Николаев.

С просьбой посодействовать предпринимателям в получении льготных тарифов на транспортировку вторичного сырья до Иркутска и других городов России для последующей переработки обратился накануне на встрече главы республики с блогерами один из основателей Якутской экологической компании Сергей Петров. Он вместе с другими экоактивистами ведет просветительский блог, где призывает якутян присоединиться к экологическому движению.

На встрече Айсен Николаев сообщил, что в Якутске в ближайшие годы будет построена мусороперегрузочная станция, которая позволит обрабатывать порядка 36% поступивших твердых коммунальных отходов.

Отметим, что  Якутская экологическая компания работает в Якутске с 2020 года и является одной из немногих предприятий, занимающихся сбором мусора. Начиная с 1 июля прошлого года, она отправила на переработку свыше 100 тонн вторсырья, установила по городу 42 урны и открыла круглосуточную станцию на Вилюйском тракте, где горожане сдают картон, бутылки пэт 1, алюминиевые банки, автомобильные шины, батарейки, пластиковые крышки и бумагу.

Фото: Андрея Сорокина, ЯСИА.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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