Айсен Николаев: перед «Сахатранснефтегаз» стоят амбициозные задачи

Используя свои мощности и наработанные компетенции, АО «Сахатранснефтегаз» в рамках обновлённой стратегии развития предстоит расширить основные виды деятельности. Одно из системообразующих предприятий республики, кроме газораспределительной и газотранспортной деятельности, должно активнее заниматься добычей и реализацией природного газа. Такую задачу перед руководством АО «Сахатранснефтегаз» 28 января в ходе рассмотрения предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности компании за 2021 год и планов на 2022 год поставил глава республики Айсен Николаев.

Глава отметил, что АО «Сахатранснефтегаз» является одним из важнейших предприятий республики, которое несёт большую социальную нагрузку по обеспечению надёжным газоснабжением населённых пунктов центральной, вилюйской и заречной группы районов.

«В течение последних десяти лет основная деятельность компании была связана с газификацией сельских населённых пунктов республики. С этой задачей она успешно справилась, сейчас газ пришёл в районы вилюйской зоны, ведётся догазификация центральных районов, большая работа проведена в заречной группе районов. Но время идёт, и сегодня перед компанией стоят ещё более амбициозные задачи, связанные с развитием рынка СПГ, разработкой новых месторождений газа, добычей и его реализацией не только внутри, но и вне республики», – сказал Айсен Николаев.

В 2021 году АО «Сахатранснефтегаз» ввело в эксплуатацию новую головную газораспределительную станцию в городе Якутске, обеспечило газоснабжением с. Бердигестях Горного улуса и с. Диринг Чурапчинского улуса, построило 30 км резервной нитки газопровода-отвода к городу Вилюйск.

В 2022 году компания по программе социальной газификации планирует газифицировать 2,4 тысяч домовладений. Начнёт разработку проектно-сметной документации по строительству газопровода-отвода протяженностью 170 км к производственной площадке Накынского рудного поля от Среднетюнгского газоконденсатного месторождения.

Ещё одной масштабной задачей компании в 2022 году определено начало строительства объекта магистрального газопровода «Кысыл-Сыр – 84 км». Благодаря слаженной работе руководства и правительства республики, депутата Госдумы РФ Галины Данчиковой, руководства АО «Сахатранснефтегаз» Правительство РФ поддержало финансирование строительства объекта из федерального бюджета. В течение трёх ближайших лет объект должен быть построен, на эти цели из федерального и республиканского бюджетов предусмотрено 4,1 млрд рублей.

Также в этом году начнутся проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации по строительству магистрального газопровода «Среднетюнгское газоконденсатное месторождение — Тамалакан». Реализация проекта позволит начать газификацию Верхневилюйского района с перспективой газоснабжения Нюрбинского улуса.