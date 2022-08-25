Айсен Николаев о достижениях якутской компании «Хоту тент»

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Провел рабочую встречу с генеральным директором компании «Хоту тент» Афанасием Спиридоновичем Махатыровым. В августе разработки компании были приставлены на V Фестивале Русского географического общества и Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», где привлекли к себе большое внимание со стороны гостей, в том числе крупных российских компаний и Министерства обороны РФ.

На полях форума «Хоту тент» подписала с военным инновационным технополисом «ЭРА» соглашение о сотрудничестве по развитию разработок военного и двойного назначения, провела переговоры с «Уралмашвагонзаводом» – производителем экстремальной техники «Бурлак». Главное достоинство продукции компании – экономичность, компактность и легкость в работе. Это позволяет им успешно конкурировать с западными и отечественными аналогами. Молодцы! Желаю компании процветания и новых успехов!