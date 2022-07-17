Айсен Николаев нелицеприятно отозвался о депутатах — источник

Об этом мимоходом упомянул Михаил ЭВЕРСТОВ, депутат Ил Тумэна от Кобяйско-Верхоянского округа №28, рассказывая об итогах поездки в Верхоянский улус 14 июля.

Напомним, что в этот день глава республики совершил облет пострадавших от дождевого паводка территорий.

— 15 июля Айсен Сергеевич провел расширенное заседание правительства. Совещание было достаточно жесткое, с подчеркиванием персональной ответственности и конкретными сроками исполнения.

Как депутат, я удовлетворен вниманием и поддержкой, которую оказывает в эти сложные дни правительство республики. Особенно отмечу первого заместителя председателя правительства Дмитрия САДОВНИКОВА, который лично контролирует весь ход работ.

В то же время, в правительстве есть равнодушные руководители, которых не трогает людская беда, они проявляют формальный подход, требуют документы, заполненные по всем правилам бюрократизма. А в моем округе и в мирное время нет нормальной связи, интернета, а в период наводнения, всеобщей беды, конечно, не до формуляров. Правительство должно реагировать гибко, быстро. И правительство старается, но есть слабые звенья. Свое мнение насчет этих руководителей я довел до Айсена Сергеевича.

В ходе заседания правительства от 15 июля Айсен Сергеевич удивил участников фразой: «Сегодня создается впечатление, что в бедах людей нет никакой поддержки парламента. Где председатели профильных комитетов, постоянники? Когда мы помогаем затопленным наслегам, один депутат Эверстов только присутствует, он один помогает населению…»

Мне стало как-то даже неловко.

— Ну, Михаил Ильич, в том, что вы подсели в правительственный вертолет в ходе облета ил дархана, невелика заслуга. Просто связи…

— Я как обычный пассажир вылетел рейсовым самолетом. И, если вам интересно, перелет Якутск – Батагай – Якутск обошелся мне в сумму, порядка, 60 тысяч рублей. Естественно, летел за свой счет. Только депутаты-постоянники, их 19 человек, ездят в командировки за счет бюджета. Но и то они не ездят.

— От Кобяйско-Верхоянского округа в Ил Тумэне же три депутата? Еще два кроме вас? Правда, их никто не знает.

— Вы будете смеяться, но даже я их не знаю… Один депутат от «Единой России», один от КПРФ. Но глава республики имел в виду не этих депутатов, полагаю, а депутатский корпус в целом, прежде всего, постоянников, что их нет рядом, когда население республики в беде.

Например, депутаты Кобяйского улуса держат постоянную связь с коллегами из Верхоянского района и готовы помочь жителям, чьи населенные пункты пострадали от прохождения дождевого паводка в июле 2022 года. Об этом сообщила Александра Викторовна ИВАНОВА, председатель улусного Собрания депутатов Кобяйского улуса.

«Наше село Себян-Кюель тоже подвергалось подтоплению, там был объявлен режим ЧС, и мы знаем, что чувствуют и как тяжело людям в таких условиях.

Пострадавшим жителям, верхоянцам нужны теплые вещи для взрослых и детей, медикаменты, в повседневных бытовых вещах. Но так как сложная транспортная схема доставки от нас в Верхоянский улус, то через Ассоциацию муниципальных представительных органов республики, через спикера городского собрания Альберта Никандровича СЕМЕНОВА, мы организовали сбор финансовой помощи. В Якутске закупят всё необходимое и организуют доставку оттуда в Верхоянский улус. У себя в Кобяйском улусе организовали сбор помощи для жителей пострадавшего Себян-Кюеля и решили, что каждый депутат возьмет под свою опеку одну семью, сообщил Sakhaparliament.ru.

То есть, муниципальные депутаты уже вышли с инициативой.

— Я второй раз избран депутатом Ил Түмэна и никогда не получал деньги из бюджета. Помощников сам оплачиваю, за счет патриотизма. Автомашина своя личная. Проезды во все улусы, а у меня северный округ, оплачиваю сам. Гостиницу, проживание, питание, телефонные и все другие расходы оплачиваю тоже со своего кармана. Кабинеты нам не выделяются. Павел КСЕНОФОНТОВ и другие депутаты каждый год ставят вопрос оплаты всех расходов общественных депутатов, но увы. Есть некоторые статьи, на которых имеется лимит на год. Например, на юбилеи подарки, цветы и еще что-то. Но я ни разу не бегал по всем инстанциям собирая доказательства, что я какой-то бабушке на юбилей подарил букет цветов, мол, вот чеки, квитанции и т. д. Мне как-то даже стыдно собирать эти кассовые чеки с Крытого рынка, например.

— Михаил Ильич, вот это ваше видео. Кто провалился в воду?

— Оператор НВК САХА провалился в воду по пояс. Ил дархан и Садовников набрали полные сапоги воды.

— Вода была холодная?

— Конечно холодная. В Верхоянье не бывает теплой воды.

— Почему же вы смеетесь?

— Я всегда нахожу повод посмеяться. Это же жизнь. Мы все живы, здоровы, работаем, приносим пользу. По ходу дела случаются всякие казусы, над которыми можно и посмеяться. Я умирать буду – буду смеяться!