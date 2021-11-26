Айсен Николаев наградил

Государственные награды согласно указа главы Республики Саха (Якутия) № 2154 от 16.11.2021 года «О награждении государственными наградами Республики Саха (Якутия)» многодетным матерям торжественно вручил председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Владимирович ТАРАСЕНКО.

За особые заслуги в воспитании детей, вклад в укрепление семьи, сохранение и развитие семейных традиций, активную общественную деятельность:

— Знаком «Материнская слава III степени» награждены Алексеева Татьяна Николаевна из села Туора-Кюёль Таттинского улуса, Васильева Саргылана Ивановна из села Хонуу Момского района, Голикова Алеся Федоровна из Абыйского улуса, Максимова Евдокия Афанасьевна из села Булгунняхтах Хангаласского улуса, Оконешникова Ирина Павловнаиз села Ойусардах Среднеколымского улуса, Софронова Мотрена Петровна из села Диринг Чурапчинского улуса, Федотова Александра Федоровнаиз с. Намцы Намского улуса.

— Знаком «Материнская слава II степени» награждены Панькова Александра Романовна из села Аппаны Намского улуса, Панькова Туйара Петровна из села Намцы Намского улуса, Сивцева Яна Ивановна из села Чурапча Чурапчинского улуса, Федорова Наталья Павловна, из села Оленек Оленекского эвенкийского национального района.

— Знаком «Материнская слава I степени» награждены Сапрунова Олеся Борисовна, город Мирный Мирнинского района, Игнатьева Елена Семеновна из села Суола Мегино-Кангаласского улуса.

— Знаком «Мать героиня» награждены Игнатьева Кристина Анатольевна из села Кыйы Таттинского улуса, Димитрова Мария Александровна из села Хомустах Верхневилюйского улуса, Кутукова Ирина Иннокентьевну из села Столбы Намского улуса.

— За особые заслуги в воспитании детей с активной гражданской позицией, вносящих большой вклад в жизнь республики, а также за активную общественную деятельность.

Знаком «Высшая благодарность матери» награждены Егорова Екатерина Михайловна из села Тымпы Вилюйского улуса и Пермякова Ульяна Егоровна, ветеран Великой Отечественной войны из села Нуорагана Мегино-Кангаласского улуса.

— За значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) и многолетнюю активную общественную деятельность.

Также в рамках торжественного мероприятия Почетным знаком имени Софьи Сидоровой награждены общественницы, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетнюю активную деятельность в области поддержки семей и пропаганды семейных ценностей – Березовая Наталья Владимировна из города Мирный, Горохова Августина Васильевна из Села Юттях, Верхоянского района, Лукина Мария Дмитриевна, из села Майя Мегино-Кангаласского улуса, Борисова Прасковья Петровна из г. Якутска.

От имени награжденных с ответным словом выступила многодетная мама Ирина Иннокентьевну Кутукова из Намского района, родившая и воспитывающая 10 детей. Она выразила слова огромной благодарности и признательности за постоянную поддержку и создание условий для повышения уровня благосостояния семей с детьми.

Награждённая «Почетным знаком имени Софьи Сидоровой», председатель ЯРО ВОД «Матери России» Прасковья Петровна БОРИСОВА поблагодарила руководство республики за всестороннюю поддержку материнства и многодетных родителей.