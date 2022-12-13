Юные шахматисты Якутии сразятся с сильнейшими спортсменами Азии

12 декабря состоялась пресс-конференция, посвященная III Республиканскому шахматному конгрессу, в котором принимают участие самые юные шахматисты Якутии, Бурятии и Сахалина. Среди участников более 150 школьников и учителей из 12 районов республики.

Как стало известно, конгресс проводится не просто так, а он является частью большого плана, который является началом целой цепочки событий, которые повлияют на систему образования и на развитие шахматного спорта в республике.

Программа конгресса включает гроссмейстерскую сессию, XVII Шахматную олимпиаду на призы Михаила Николаева, международный онлайн турнир, круглый стол, конференцию для обсуждения развития шахматного спорта и образования в регионе, курсы для педагогов, тренеров, руководителей шахматных кружков и секций, судейский семинар, мастер-классы, сеансы одновременной игры, конкурсы решения шахматных задач и другие активности.

Краткие тезисы, озвученные на пресс-конференции:

Шахматы вошли в программу Международных спортивных игр «Дети Азии», которые пройдут в 2024 году.

Конгресс имеет большое значение для формирования сборной Якутии, которая будет представлять наш регион на играх «Дети Азии»

В будущем возможно внедрение шахмат в виде отдельного урока в образовательную программу в республике

Министр образования и науки РС(Я) Ирина Любимова предложила Федерации шахмат и Министерству спорта совместно разработать образовательную программу

14 декабря произойдет шахматная конференция по шахматному образованию, где примут участие гости из Москвы и Еревана

В рамках конгресса международные гроссмейстеры Данила Павлов и Антон Шомоев проводят для юных шахматистов гроссмейстерскую сессию, мастер-классы, олимпиаду по классическим шахматам и по решению шахматных композиций

Президент Федерации шахмат РС(Я) Владимир Егоров рассказал о вероятных переменах в мире шахмат:

Открою вам секрет, о переходе российской шахматной федерации из европейской в азиатскую. Эту заявку азиатская федерация еще должна рассмотреть. Если это произойдет, то будет большое внимание со стороны стран Азии к нашим соревнованиям. В Индии, Китае, Вьетнаме, Иране Узбекистане активно играют в шахматы, это очень сильные страны, гораздо сильнее чем Европа.

Кроме этого, он поделился своими ожиданиями от результатов шахматного конгресса:

У нас два направления. Первое – это спортивная сторона. Здесь мы надеемся, что мы даем старт действию межрегиональной гроссмейстерской школы. Мы планируем проводить регулярные гроссмейстерские сессии и между сессиями ребята должны заниматься онлайн. Я надеюсь, что этот подход даст результат в спортивном плане. Что касается шахматного образования, мы думаем, что будет принят ряд решений, который позволит вовлечь каждого ребенка в шахматную игру и развивать его интеллект.

Слово передали гостю республики международному гроссмейстеру, чемпиону мира по шахматной композиции Данилу Павлову, который отметил хороший потенциал участников из республики:

Я в первый раз в Якутии и Якутске. На конгрессе был приятно удивлен, потому что с некоторым ребятами мы уже работали, с некоторыми я познакомился впервые. Результат приятно удивил, результаты лучше, чем в среднем по стране. Это притом, что занятий почти не было, мы поработали буквально пару недель. Если говорить о статистике, то по решению шахматных задач на чемпионате ДФО ребята из Якутии выиграли 16 наград. Это сфера, где они не занимались вообще, такого результата в России нигде нет. А что будет, если они начнут заниматься? Есть огромная почва для развития, и я очень рад, что это происходит сейчас в этом регионе. У вас реально очень много талантливых детей, особенно в решении шахматных задач, это направление только развивается, не только в России, но и в мире. Поэтому, есть возможность в этом деле создать уникальную базу, в которой дети будут показывать высокие результаты.

Антон Шомоев, международный гроссмейстер, чемпион России по быстрым шахматам:

Собрались дети очень талантливые, по уровню знаний сильные. Хочу выделить перспективных ребят, это: Альберт Постников, Владислав Жирков, Полина Пак и Алина Васильева. Мне кажется, в дальнейшем мы с ними будем сотрудничать и возможно постараемся из них сделать мастеров. Конечно, есть и ребята помладше, например Артур Васильев и другие, ну при правильной работе и хорошей поддержке из них можно вырастить своих именитых спортсменов.

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