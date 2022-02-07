В Якутии вакцину от коронавируса стали получать дети

В Якутии по состоянию на 09:00 часов 7 февраля прививку от новой коронавирусной инфекции получили 119 детей. Об этом сообщила главный педиатр Республики Саха (Якутия) Александра УАРОВА.

В Якутске прививку для профилактики COVID-19 дети и подростки 12-17 лет (включительно) могут получить в специально открытом 28 января Вакцинальном центре во Дворце детства по улице Кирова, д. 20, в улусах республики – в вакцинальных кабинетах центральных районных больниц.

«В Якутске прививку можно получить с понедельника по пятницу с 09:00 часов до 16 часов, кроме выходных. Дети и подростки в возрасте от 12 до 15 лет приходят с родителями, в возрасте с 15 до 17 лет могут подходить самостоятельно. Перед тем как поставить вакцину, ребёнка обязательно осматривает педиатр. Измеряется температура тела, определяется уровень сатурации, уточняется эпидемиологический анамнез. Разрешение на прививку даётся только по результатам осмотра и на основании объективных данных. Вакцинация проводится бесплатно», – пояснила главный врач Якутской городской больницы № 3 Светлана ДАВЫДОВА.

Напоминаем, вакцинация подростков 12-17 лет носит исключительно добровольный характер: прививку будут делать только с письменного согласия одного из родителей или законного представителя, а подростки 15-17 лет могут оформить согласие на прививку самостоятельно.

Желающие вакцинироваться записываются через колл-центры поликлиник по месту жительства. Списки детей передаются из поликлиник Якутска в вакцинальный центр. Детей и подростков на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции приглашают по определённым часам.

«Приглашённые на прививку дети и подростки должны принести с собой страховой медицинский полис, СНИЛС, сертификат о прививках, свидетельство о рождении или паспорт», –– сказала Светлана Давыдова.

Детям и подросткам ставится вакцина «Гам-КОВИД-ВакМ» («Спутник-М»), пятикратно облегчённый вариант вакцины для взрослых «Спутник-V». Этой концентрации достаточно для выработки необходимого уровня антител для защиты от новой коронавирусной инфекции.

Вакцина для подростков «Спутник М» прошла регистрацию в конце ноября 2021 года и включена в Национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям в декабре 2021 года.

Противопоказаниями для введения первого компонента прививки от коронавируса Министерством здравоохранения России определены:

-Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины;

-Тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

-Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);

— возраст до 12 лет;

— тяжелые поствакцинальные осложнения на введение компонента вакцины.