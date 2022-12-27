Указом главы Якутии госнаграды присуждены деятелям культуры

Указом главы Якутии государственные награды республики присуждены деятелям культуры.

Указом главы республики от 22 декабря 2022 г. № 2725 за заслуги в области культуры и искусства, активную общественную деятельность, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд государственные награды присуждены деятелям культуры.

В частности, звание «Народного артиста Якутии» присуждено артисту балета Сарыалу Афанасьеву. Режиссер Любовь Борисова стала «Заслуженным работником культуры Якутии», звание «Заслуженный артист РС(Я)» присуждено солистке Театра оперы и балета Якутии Екатерине Корякиной и преподавателю Музыкального колледжа Варваре Степановой. Работников культуры поздравил министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов.

— Это большое достижение и успех всей отрасли. Хочется от всего сердца поздравить каждого, за успехом всегда стоит огромный труд, колоссальная работа над проектами, над собой. поздравляю Сарыала Афанасьева со званием «Народного артиста», его достижения можно смело назвать еще одним бриллиантом на палитре истории якутского балета. Также как и его коллеги – солистки оперы Екатерины Корякиной. Неоценим вклад в работе с подрастающим поколением и развитию культуры Варвары Степановой, Василины Кривошапкиной, Вероники Шмелевой…

Любовь Борисова, ставшая «Заслуженным работником культуры» – пример того, как талант и трудолюбие, любовь к родине и искренность в разговоре со зрителем дает такой результат, ее фильмы побеждают на кинофестивалях международного уровня. Как «Надо мной солнце не садится» победил в номинации зрительских симпатий на Московском международном кинофестивале, так и ее новая картина «Не хороните меня без Ивана» сразу после премьеры победила на кинофестивале «Зимний» в Москве, — подчеркнул министр.

Награды:

Звание «Народного артиста РС(Я)» присвоено артисту балета Театра оперы и балета Якутии Сарыалу Афанасьеву.

Звания «Заслуженный артист РС(Я)» присвоены солистке Театра оперы и балета Якутии Екатерине Корякиной, преподавателю фольклорного отделения Якутского музыкального колледжа им. М.Н. Жиркова Варваре Степановой.

Звания «Заслуженный работник культуры РС(Я)» присвоены продюсеру кинематографии Государственной национальной кинокомпании «Сахафильм» Любови Борисовой; заведующей Центром культурно-массовых проектов Агентства культуры и художественного образования Якутска Василине Кривошапкиной, балетмейстеру Центра культуры и духовности им. А.С. Пушкина Нерюнгринского района Веронике Шмелевой.

Грамотой Главы награждены:

директор Центра народного творчества Верхневилюйскиого улуса Алена Босикова;

специалиста по методике клубной работы Районного центра культурного развития и народного творчества Вилюйского улуса Луиза Кононова;

ветеран отрасли культуры Вилюйского улуса Павел Осипов;

директор Дома детского творчества Момского района Люлия Таркова.

Знаком отличия «Гражданская доблесть» награждены:

Специалист по жанрам творчества Центра народного творчества Верхневилюйского улуса Ирина Потапова.