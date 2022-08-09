Проект «Антирак: поддержка выживших» проводит встречу с онкопсихологом

Дорогие друзья! Проект «Антирак: поддержка выживших» в рамках гранта главы Республики проводит очередную встречу участников проекта с онкопсихологом. Встреча состоится 11 августа, в четверг, в 16 часов в Галерее академика Афанасия Осипова по адресу: ул. Хабарова, 27. Тема беседы «Внутренняя картина болезни». Специалист поможет рассмотреть свое отношение к болезни и защитные механизмы человека. Приглашаем онкопациентов, выживших, их родных и близких.

Фото: Оргкомитета Источник: Руководитель проекта «Антирак: поддержка выживших»

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