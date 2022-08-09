09.08.2022
16:22
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Красота & Здоровье

Проект «Антирак: поддержка выживших» проводит встречу с онкопсихологом

Дорогие друзья!

Проект «Антирак: поддержка выживших» в рамках гранта  главы Республики проводит  очередную встречу участников проекта  с онкопсихологом. Встреча состоится 11 августа, в четверг, в 16 часов  в Галерее академика Афанасия Осипова по адресу:  ул. Хабарова, 27.  Тема беседы «Внутренняя картина болезни».  Специалист поможет рассмотреть свое отношение к болезни и защитные механизмы человека.  Приглашаем  онкопациентов, выживших, их родных  и близких.

 

Фото: Оргкомитета
Источник: Руководитель проекта «Антирак: поддержка выживших»

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