09.08.2022
16:22
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Красота & Здоровье
Проект «Антирак: поддержка выживших» проводит встречу с онкопсихологом
Дорогие друзья!
Проект «Антирак: поддержка выживших» в рамках гранта главы Республики проводит очередную встречу участников проекта с онкопсихологом. Встреча состоится 11 августа, в четверг, в 16 часов в Галерее академика Афанасия Осипова по адресу: ул. Хабарова, 27. Тема беседы «Внутренняя картина болезни». Специалист поможет рассмотреть свое отношение к болезни и защитные механизмы человека. Приглашаем онкопациентов, выживших, их родных и близких.
Фото: Оргкомитета
Источник: Руководитель проекта «Антирак: поддержка выживших»
#антирак#Антирак: Поддержка выживших#грант Главы Якутии#Проект «Антирак: поддержка выживших» проводит встречу с онкопсихологом#республика саха (якутия)#Якутия
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