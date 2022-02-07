О новом указе главы Якутии

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации внесены изменения в санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Изменения связаны с особенностями заболевания коронавирусом штамма «омикрон», который схож с ОРВИ и чаще протекает в лёгкой форме.

Одно из изменений – отмена обязательного семидневного карантина для лиц, контактировавших с больными COVID-19, при условии отсутствия симптомов острых респираторных вирусных инфекций.

В целях приведения в соответствие вышеуказанному постановлению в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории республики, вносятся изменения об исключении требования к гражданам о соблюдении режима самоизоляции по месту проживания в течение 7 календарных дней со дня контакта с больным коронавирусной инфекцией, а также в случае заболевания членов семьи или лиц, совместно проживающих, острыми респираторными вирусными инфекциями.

Соответствующий указ глава Якутии Айсен Николаев подписал сегодня. Подробно с указом от 7 февраля 2022 года № 2296 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)» можно ознакомиться здесь.