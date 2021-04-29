Новый указ главы Якутии

В Якутии меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в связи с введением режима повышенной готовности продлены по 31 мая 2021 года включительно. Соответствующий указ сегодня, 29 апреля, подписал глава Якутии Айсен Николаев.

Документом введены изменения в действующие указы в связи с тем, что 1 мая 2021 года вступит в силу постановление правительства РФ от 2 марта 2021 г. № 300, согласно которому с 1 мая 2021 года не будет осуществляться дистанционное оформление электронных больничных листов лицам в возрасте 65 лет и старше.

В этой связи всем работодателям рекомендуется перевести работников в возрасте старше 65 лет и работников, имеющих хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей, а при невозможности такого перевода предоставлять работникам ежегодные оплачиваемые отпуска или отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон в соответствии с трудовым законодательством.

С 1 мая 2021 года отменяется режим самоизоляции для работающих граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания и состояния иммуносупрессии. При выходе на работу в очной форме данные лица должны соблюдать масочный режим.

Обращаем особое внимание, что отмена самоизоляции касается только работающих граждан. Для неработающих пожилых граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями режим самоизоляции продлён по 31 мая 2021 года включительно.

В связи с выходом на очную работу лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, согласно указу, работодатели должны обеспечить за счёт собственных средств лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР или ИХА и допускать лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями к работе при отрицательном результате проведённых тестов на новую коронавирусную инфекцию. Данное требование не распространяется на прошедших полный курс иммунизации против коронавируса по истечении 42 дней от начала вакцинации, а также переболевших COVID-19 и включенных в Федеральный регистр больных новой коронавирусной инфекцией в течение 6 месяцев со дня выздоровления.

Кроме того, работающих граждан в возрасте старше 65 лет, а также лиц, имеющих хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, нельзя отправлять в рабочие командировки. При работе данные лица должны стараться избегать прямых контактов – использовать преимущественно электронное взаимодействие, телефон для передачи информации, участвовать в совещаниях, собраниях и иных мероприятиях с использованием средств видео-конференц-связи. Каждые 2 — 4 часа должна проводиться дезинфекция всех контактных поверхностей и использоваться бактерицидные облучатели воздуха рециркуляторного типа.

В связи с отменой режима самоизоляции для работающих граждан 65+ и имеющих хронические заболевания полномочия Минтруда Якутии по составлению протоколов об административных правонарушениях по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ за несоблюдение работодателями требований об обеспечении соблюдения режима самоизоляции по месту проживания работниками в возрасте 65 лет и старше, а также работниками, имеющими хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, отменяются.

Срок приостановления на территории Якутии деятельности отдельных организаций, в том числе ночных клубов (дискотек), караоке-залов и иных аналогичных объектов; развлекательных и досуговых заведений, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах и торговых комплексах, продлён по 31 мая 2021 года включительно.

Подробно с текстом указа Главы РС(Я) от 29 апреля 2021 года № 1842 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)» можно ознакомиться здесь.