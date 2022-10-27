Новый гендиректор ЯНЦ СО РАН рассказал о планах

На днях во время расширенного заседания Объединенного ученого совета ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» официально представлен генеральный директор, член-корреспондент РАН, доктор технических наук Михаил ЛЕБЕДЕВ. Напомним, 15 июня 2022 года он одержал победу на выборах на должность генерального директора, набрав 72% голосов избирателей – деятелей науки. Тогда Якутские учёные продемонстрировали практически единодушное голосование на выборах своего руководителя. О планах и перспективах развития ФИЦ нам рассказал Михаил Петрович Лебедев.

— Михаил Петрович, по Вашей инициативе в начале 2019 года семь научных институтов Сибирского отделения РАН, расположенные в городе Якутск, были объединены в единый Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук». Каковы результаты такого реформирования?

— Именно это объединение открыло множество возможностей: увеличение объёма федеральных инвестиций, запуск инновационных проектов, что дало толчок для развития всего научного потенциала региона. Данное решение было принято научными коллективами институтов, поддержано Российской академией наук и утверждено Министерством науки и высшего образования РФ.

— А что конкретно было сделано за эти 3 года?

— Мы вложили много сил в развитие аспирантуры, в обновление научного оборудования, в капитальный ремонт корпусов Институтов и головного Центра. Нами создано пять новых молодежных научных лабораторий. За этот небольшой промежуток времени, во исполнение Указа Президента РФ Владимира Владимировича Путина от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», значительно повышена заработная плата научных сотрудников, растет количество молодых специалистов и исследователей. Минобрнауки РФ выделило ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» максимальную субсидию для повышения заработной платы научных сотрудников. В настоящее время Якутский научный центр участвует в Программе Минобрнауки России в рамках исполнения государственного контракта по проекту «Совершенствование кадрового потенциала руководящего состава научных и образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России, в целях обеспечения глобальной конкурентоспособности» и в пилотном проекте Минобрнауки и Минтруда России по апробации требований к системе оплаты труда научных работников федеральных государственных учреждений — всего в этом проекте участвует 125 научных организаций России. Кроме того, в Центре укрепляется единая современная научно-методическая база по внедрению образовательных и корпоративных программ для осуществления систематического обучения и повышения уровня подготовки специалистов различных научных направлений.

— Во время выборов Вами была разработана программа развития Федерального исследовательского центра. С момента официального назначения на должность генерального директора прошел всего месяц. Вы уже приступили к реализации намеченных планов?

— Если говорить о планах по развитию, то мы ни на минуту не прекращаем работу в данном направлении. В результате реализации Программы развития, ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» станет одним из ведущих российских центров фундаментальных исследований на Северо-Востоке РФ, как уникального региона — объекта государственной политики России в Арктической зоне и на Дальнем Востоке. Программа направлена на обеспечение высокого уровня фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований. Сочетание фундаментальных и прикладных исследований создадут условия для получения прорывных научных результатов мирового уровня и современных научных технологий. Междисциплинарные исследования усилят научную инфраструктуру, откроют дальнейшие перспективы развития Центра. Формирование системы сквозного образования создаст систему развития кадрового потенциала, организации и формирования кадрового резерва.

— Как слажена работа с ФИЦами других регионов?

— Конечно, с другими исследовательскими центрами мы работаем в тесной связке, – иначе никак. Допустим, сейчас разрабатываем и готовим к принятию комплексную междисциплинарную Программу научно-технологического обеспечения стратегического развития Арктической зоны РФ на период до 2035 года. Реализация мероприятий по Соглашению (официальный Координатор —ЯИЦ СО РАН) будет осуществляться 8 научными ФИЦ-ами, ведущими научную деятельность в Арктической зоне РФ.

— А что на счет международных проектов?

— В настоящее время мы участвуем в 47 международных проектах, основными партнерами являются научные организации Китая и Японии. Особое внимание уделяем участию в проектах, связанных с исследованиями глобального потепления климата и его влияния на экосистемы, социум и инфраструктуру.

— Как известно, кадры решают все. Как построена кадровая политика в ФИЦе?

— Для формирования кадрового резерва мы увеличили доли исследователей в возрасте до 39 лет, до 30 лет — в 2024 году. Планируем создать дополнительно 4 новые молодежные лаборатории до 2025 года. Кроме того, на 25% увеличено количество принимаемых аспирантов. Также, как я уже говорил выше, участвуем в Программе Минобрнауки России в рамках исполнения государственного контракта по проекту «Совершенствование кадрового потенциала руководящего состава научных и образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России, в целях обеспечения глобальной конкурентоспособности». Это создаст дополнительный стимул как для молодых ученых, так и для профессионалов, ведь именно их опыт и их наставничество очень важны в становлении молодого поколения ученых. Целенаправленно работаем над модернизацией подготовки высококвалифицированных научных и научно-технических кадров (аспирантура, докторантура, магистратура, дополнительное профессиональное образование).

Все поставленные перед нами задачи решаемы, мы приложим все усилия для того, чтобы научная отрасль региона продолжала развиваться и приносить результат.

— Михаил Петрович, желаем Вам и всему коллективу ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» успехов в реализации намеченных планов.