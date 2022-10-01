Ковид: сколько сегодня?

На 01.10.2022 г. выявлено 174 новых случая коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 79 случаев, — Хангаласский район – 9 случаев, — Мирнинский, Намский районы – по 8 случаев, — Верхневилюйский, Мегино-Кангаласский, Усть-Майский районы – по 6 случаев, — Абыйский, Таттинский районы – по 5 случаев, — Алданский, Верхнеколымский, Горный, Жиганский, Кобяйский, Сунтарский, Усть-Алданский районы – по 4 случая, — Нерюнгринский, Нюрбинский районы – по 3 случая, — Вилюйский, Томпонский районы – по 2 случая. — Аллаиховский, Анабарский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский районы – по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 2 253 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 584 178 тестов.