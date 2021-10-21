Глава Якутии поручил отработать вопрос осенних каникул с 30 октября по 7 ноября

21 октября, Глава Якутии Айсен Николаев провел суженное совещание оперативного штаба по недопущению распространения на территории Республики Саха (Якутия) новой коронавирусной инфекции.

Ил Дархан оценил текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в республике как напряженную. За последние сутки выявлено 282 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, 168 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 31 человек подключен к аппарату ИВЛ.

Айсен Николаев обозначил главные вопросы, требующие незамедлительного реагирования.

Он отметил, что нерабочие дни в республике целесообразно объявить с 30 октября по 7 ноября в соответствии с решением Президента Владимира Путина.

Глава указал на низкие темпы вакцинации. В трех районах Якутии – Намском, Усть-Алданском и Чурапчинском – выполнение плана вакцинации ниже 70%. Этот показатель оценен как крайне низкий. Отмечено, что динамика вакцинирования заметно снизилась в городе Якутске.

Подчеркнуто, что не сокращается число летальных случаев. При этом умирающие больные не вакцинированы – по причине медицинского отвода или по личным убеждениям. На это обратила внимание вице-премьер Ольга Балабкина.

Ил Дархан прокомментировал работу увеселительных ночных заведений в Якутске, в которых происходит недопустимое в текущих условиях скопление людей. Глава указал на необходимость осуществления более решительных действий в отношении подобных заведений. В первую очередь он указал на недопустимость оказания препятствий совершению контрольных рейдов административными комиссиями и органами внутренних дел.

Айсен Николаев остро поставил вопрос соблюдения ограничительных мер везде и всеми. «Нарушение ограничительных мер может стоить человеческой жизни. Необходимо четко понимать – соблюдая ограничительные меры, мы спасаем жизни людей», – сказал Ил Дархан.

По итогам совещания Глава Якутии Айсен Николаев поручил оперативно отработать вопрос об объявлении осенних каникул для школьников одномоментно по всей территории республики с 30 октября до 7 ноября включительно. С таким предложением выступила Маргарита Игнатьева, руководитель Управления Роспотребнадзора по РС(Я).

Ил Дархан поручил премьер-министру Андрею Тарасенко обеспечить наличие необходимого запаса кислорода во время ледостава на реке Лена, также добиться обязательного повышения темпов вакцинации по всем районам с привлечением ответственных зампредов и министров к решению данного вопроса.

Айсен Николаев подчеркнул, что сложнейшие вопросы по борьбе с коронавирусной инфекцией нужно решать вместе, с осознанием всей полноты ответственности за порученные фронты работы.