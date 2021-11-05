Глава Якутии объявил о конце локдауна

Режим нерабочей недели, установленный с 30 октября по 7 ноября 2021 года, будет снят. Соответствующий указ об его отмене по итогам заседания регионального оперштаба подписан сегодня. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях заявил Глава Якутии Айсен Николаев.

«Продления нерабочих дней не будет, с 8 ноября в республике откроются все учреждения, которые ранее были закрыты. Объявление выходных дней по решению Президента страны Владимира Путина, введение дополнительных ограничительных мер в Якутии дали положительный результат – за последние дни снизились темпы заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», – сказал Айсен Николаев.

Благодаря введению дополнительных ограничительных мер с приостановлением деятельности торговых центров и предприятий, кроме прописанных в указе, допуску в учреждения культуры и общепита по QR-кодам рост заболеваемости коронавирусом за последние две недели составляет около 3%, хотя всего две недели назад этот показатель достигал более 10 %.

Как и было заявлено ранее, с 8 ноября 2021 года допуск в рестораны и кафе, учреждения культуры и спорта, торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы будет по системе QR-кодов или отрицательных ПЦР-теста, полученных не позднее чем за 72 часа. «Это делается для сохранения здоровья наших жителей», – подчеркнул Айсен Николаев и выразил уверенность, что якутяне с пониманием отнесутся к этим ограничительным мерам.

Глава также объявил, что школьники Якутии вернутся к очному обучению. А вот учреждения дополнительного образования (ДЮСШ, кружки, группы) будут работать в индивидуальном режиме. Дело в том, что в этих учреждениях допускается смешивание потоков – в кружки ходят дети разных возрастов из разных школ, что даёт дополнительные риски для распространения вируса ковида.

Кроме того, в школах будет действовать запрет на массовые мероприятия.

Спортивные мероприятия пока будут проходить без зрителей, а спортсмены будут допускаться к соревнованиям с прививкой и по QR-кодам.

Что касается спортзалов, фитнес-клубов, тренажерных залов и других спортивно-досуговых организаций, то после снятия режима нерабочей недели посетители будут допускаться по QR-кодам – те, кто получил прививку от COVID-19.

В зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в улусах районные оперштабы могут принимать решения самостоятельно – утвердить дополнительные ограничительные меры или, наоборот, смягчающие режим меры.