Глава республики оценил проект ландшафтно-этнографического комплекса

В ближайшие годы в посёлке Айхал Мирнинского района в местности под названием «Дружба народов» появится ландшафтно-этнографический комплекс. Проект Концепции по созданию комплекса 8 ноября был представлен главе республики Айсену Николаеву.

Разработка Концепции ландшафтно-этнографического комплекса началась в апреле текущего года. Её авторами стали архитектор, доцент кафедры архитектуры Георгий Горохов и индивидуальный предприниматель, член Союза Кузнецов Якутии Илиан Павлов.

«Наша задача — создать комфортную среду для жизни, организовать современные места для отдыха не только в больших городах республики, но и в небольших поселках. Уверен, что ландшафтно-этнографический комплекс имеет все шансы стать новым достопримечательным местом поселка Айхал», — подчеркнул глава региона.

Средства на реализацию проекта в размере 1,6 млн рублей выделены компанией «АЛРОСА» в рамках празднования 60-летия со дня основания посёлка Айхал.

В этом году огорожена территория будущего ландшафтно-этнографического комплекса. В следующем году здесь появится художественная композиция «Байанай» высотой в 4 метра и шириной в 5 метров. Также планируется разработка эскизного проекта древа жизни «Аал Луук Мас». Кроме того, в рамках работ по благоустройству будет произведена расчистка и отсыпка прилегающей территории для расширения границ ландшафтно-этнографического комплекса.

На территории комплекса провели обряд благословения — Алгыс с кормлением духа огня. Также гости повязали лоскутки к саламе, которая в следующем году будет использована при проведении национального праздника Ысыах.

В настоящее время администрацией посёлка объявлен народный конкурс на лучшее название для ландшафтно-этнографического комплекса.