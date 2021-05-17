Экстренное обращение Айсена Николаева

SakhaLife.ru.

Уважаемые якутяне, дорогие сограждане!

Сегодня я обращаюсь к вам в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в нашей республике.

Начиная с середины апреля, растет число заболевших коронавирусной инфекцией и держится на уровне более 100 новых случаев за сутки уже несколько недель. К сожалению, болезнь не отступает. Более того, вирус меняется, мутирует, становится более активным. Часто стали болеть дети и молодые люди, чего не наблюдалось раньше. Под огромным риском находятся, как и прежде, пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями.

К сожалению, увеличивается число летальных случаев. Несмотря на все усилия медиков, жители республики, наши земляки погибают от коронавируса.

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Обострение эпидемиологической ситуации вынуждает усиливать ограничительные меры, вводить новые запреты и рекомендации. На днях я подписал три указа, в которых это отражено детально.

В частности, усиливается контроль за передвижением людей внутри республики – из столицы в районы, за приезжающими из-за её пределов. Особенно это касается отпускников, школьников и студентов, которые будут выезжать на летние каникулы. Конечно, это касается всех вахтовиков и сезонных работников, приезжающих в республику. Введены дополнительные обязанности для работодателей по дезинфекции, по переводу работников на удалённый режим работы. Временно приостанавливается деятельность некоторых видов развлекательных заведений, в том числе детских центров и игровых комнат.

Это вынужденные меры. Они принимаются в интересах здоровья людей, чтобы выправить эпидемиологическую ситуацию, не допустить ещё более жёсткого локдауна. Мы все должны это понимать и соблюдать ограничения со всей ответственностью.

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Чтобы противостоять опасному вирусу более эффективно, мы должны быть вооружены. Главное оружие – это вакцина против коронавируса, и это оружие у нас есть!

На сегодня в республике вакцинированы свыше 122 тысяч человек. Но этого недостаточно. Надо продолжать всеобщую вакцинацию – ещё более масштабно и быстрыми темпами.

По вопросам оперативной доставки новых партий вакцин к нам в Якутию я обратился в Оперативный штаб Правительства Российской Федерации. Принято решение о скорейшем поступлении в республику значительного количества вакцин.

С сегодняшнего дня начинается массовая вакцинация для жителей города Якутска и Мегино-Кангаласского улуса, где складывается самая сложная ситуация. Увеличивается время работы пунктов вакцинации – в будни и в выходные дни с 8:00 утра до 20:00 вечера. Будут открываться новые пункты, в том числе в офисах МФЦ «Мои документы» и банков. Я поручил организовать пункты вакцинации на автовокзале города Якутска и на железнодорожном вокзале в Нижнем Бестяхе, в учреждениях культуры, в торговых центрах. На крупных предприятиях поручено организовать мобильные пункты для вакцинации работников. Руководству столицы рекомендовано совместно с управляющими компаниями развернуть прививочные пункты по микрорайонам в шаговой доступности для населения.

Минздрав республики обеспечивает все пункты вакцинации специалистами, в том числе с привлечением ординаторов Северо-Восточного федерального университета, медиков частных клиник. В проведении прививочной кампании участвуют волонтёры, помогая гражданам.

По моему поручению автотранспорт, закреплённый за государственными учреждениями, будет обслуживать мобильные вакцинационные бригады.

В целом, процедура вакцинации упрощена максимально. Каждый желающий в Якутске, в Мегино-Кангаласском улусе может получить вакцину без предварительной записи и привязки к месту жительства, имея на руках паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

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Уважаемые друзья!

Наступает долгожданное якутское лето, от которого каждая семья, каждый человек ждёт много радостных событий.

Совершенно естественно, что все хотят праздновать Ысыах, ездить свободно, быть среди людей и не бояться заразиться. Но чтобы наступающее лето было счастливым для жителей республики, чтобы над нами не нависла угроза новых ограничений, когда жизнь практически замирает, мы должны в кратчайшие сроки остановить рост заболеваемости.

Все медицинские службы республики, лаборатории, оперштабы работают в полную силу. Чтобы их огромные усилия и неустанный тяжёлый труд дали ожидаемый результат – нужна поддержка народа. Без этого инфекцию победить невозможно!

Я обращаюсь к вам, дорогие мои сограждане, будьте бдительны и проявляйте ответственность за своё здоровье и здоровье близких людей постоянно и везде. Самое главное – вакцинируйтесь! У нас, россиян, есть уникальная возможность совершенно свободно получить отечественную вакцину, признанную одной из самых эффективных в мире. И этой возможностью надо воспользоваться! Наша общая цель – массово получить вакцину и тем самым создать коллективный иммунитет. Только тогда мы добьёмся принципиального улучшения эпидемиологической ситуации!

Уверен, вместе мы победим коронавирус, вернёмся к нашей нормальной жизни. Я желаю всем вам крепкого здоровья и силы духа, терпения и участия, желаю веры в лучшее!

Күндү бар дьонум! Сахам сирин хас биирдии олохтооҕо! Ыарыыны кыайар туһугар бары сүбэбитин, күүспүтүн холбуоҕуҥ! Чэгиэн туруктаах, күүстээх санаалаах буолуоҕуҥ! Биир сомоҕо буолан, биһиги бу ыарыыны хайаан да кыайыахпыт!