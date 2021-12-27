27.12.2021
23:08
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Коронавирус
Айсен Николаев ревакцинировался во второй раз
Глава Якутии сообщает в своем инстаграме.
— Сегодня во второй раз ревакцинировался от COVID-19.
В больницах города есть все 4 вида вакцины. Я поставил «Спутник Лайт», все прошло быстро и безболезненно.
Не надо откладывать заботу о своем здоровье и благополучии своих близких на потом — прививайтесь!
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