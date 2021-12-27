27.12.2021
23:08
126

Коронавирус

Айсен Николаев ревакцинировался во второй раз

Глава Якутии сообщает в своем инстаграме.

 — Сегодня во второй раз ревакцинировался от COVID-19.

В больницах города есть все 4 вида вакцины. Я поставил «Спутник Лайт», все прошло быстро и безболезненно.

Не надо откладывать заботу о своем здоровье и благополучии своих близких на потом — прививайтесь!

Источник: https://www.instagram.com/p/CX_LCiUtUig/?utm_medium=copy_link
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх