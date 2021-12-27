Айсен Николаев ревакцинировался во второй раз

Глава Якутии сообщает в своем инстаграме.

— Сегодня во второй раз ревакцинировался от COVID-19.

В больницах города есть все 4 вида вакцины. Я поставил «Спутник Лайт», все прошло быстро и безболезненно.

Не надо откладывать заботу о своем здоровье и благополучии своих близких на потом — прививайтесь!