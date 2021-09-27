Айсен Николаев назвал единственное спасение от коронавируса

В Якутии сохраняется сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация. Одной из главных причин являются низкие темпы вакцинации населения. Об этом сообщил глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ во время прямой линии и еще раз призвал якутян пройти иммунопрофилактику для сохранения своего здоровья. Он также отметил, что в Якутии наблюдается высокая заболеваемость ОРВИ, передает ЯСИА.

Как рассказал Айсен Николаев, в республике сохраняется сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация, связанная с COVID-19. За последние сутки выявлен 191 новый случай коронавирусной инфекции, большинство из которых зарегистрированы в Якутске.

«На мой взгляд для перелома в борьбе с COVID-19 нам мешают слабые темпы вакцинации. Мы не до конца убедили население вакцинироваться. Я хотел бы попросить жителей республики, глав муниципальных районов и учреждения здравоохранения более правильно относиться к этому вопросу. Сегодня единственное спасение от коронавируса — это именно вакцинация. На самом деле результаты вакцинации в Якутии не самые плохие, наоборот, одни из лучших в стране. Мы по темпам вакцинации занимаем 8 место среди регионов страны. Но нам нужен коллективный иммунитет. Поэтому я прошу тех, кто еще не вакцинировался по тем или иным причинам, или прошел 6-месячный период после вакцинации — получить прививку от коронавируса или ревакцинироваться. Именно этим вы спасете свое здоровье и здоровье своих родных и близких», — подчеркнул Николаев.

Между тем, глава Якутии также объяснил, что школы города Якутска ушли на карантин не из-за СOVID-19, а из-за сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. В столице республике эпидемический порог заболеваемости превышает показатели в 2,5 раза: «Превышение эпидемического порога произошло гораздо раньше по сравнению с прошлыми годами. Поэтому сейчас мы приняли решение отправить школьников на 2-х недельный карантин», — сказал Ил Дархан.