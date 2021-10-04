Айсен Николаев бьет тревогу!

Сегодня, 4 октября, Айсен НИКОЛАЕВ провел селекторное совещание с главами муниципалитетов по эпидемиологической ситуации в республике.

В республике складывается сложная эпидситуация, с 28 сентября количество новых зарегистрированных случаев ежесуточно превышает 200 человек, не сокращается число тяжелых и крайне тяжелых больных, происходят летальные случаи.

Наибольшее количество новых случаев заболевания ковидом выявляется в Амгинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Намском, Олекминском, Чурапчинском, Усть-Алданском, Хангаласском районах и городе Якутске.

Ил Дархан обозначил, что основной задачей глав районов и городских округов является обеспечение неукоснительного исполнения всех действующих ограничительных мер, особенно по проведению развлекательных и досуговых мероприятий.

Члены оперштаба отметили необходимость привлечения ресурсов контроля и административного реагирования. Ил Дархан поручил усилить работу административных комиссий на местах с участием правоохранительных органов и общественников, обеспечивать постоянный и строгий контроль за деятельностью предприятий, разъяснять соответствующим лицам о несении всей полноты персональной ответственности за нарушение ограничительных мер.

Особое внимание обращено на усиление контроля за переводом 50% персонала на дистанционный формат работы, кроме тех отраслей, которые попадают под действие соответствующего постановления Главного санитарного врача по РС(Я) от 19 мая 2021.

На текущий момент в республике вакцину получили 76% граждан от плана, привито 45% взрослого населения. Низкий уровень вакцинации от коронавирусной инфекции наблюдается в Амгинском, Верхневилюйском, Горном, Кобяйском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Усть-Алданском, Чурапчинском, Эвено-Бытантайском районах. Главой отмечено, что динамика вакцинации заметно снизилась и в городе Якутске.

Айсен Николаев указал на обязательное ускорение темпов вакцинации. «Нужно четко понимать, что существует прямая связь между уровнем заболеваемости и уровнем вакцинации. Чем больше человек привито, тем меньше заболеваемость», — уточнил он.

На увеличение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в районах указала вице-премьер Якутии Ольга БАЛАБКИНА. Она особо отметила, что сегодня районные больницы имеют достаточный уровень подготовки и обеспеченности медикаментами, кислородом, чтобы эффективно лечить людей от ковида.

Вице-премьер сообщила, что около 300 тысяч якутян еще не получили вакцину и рискуют заболеть ковидом в любой момент. Ольга Валерьевна призвала каждого внимательно относиться к своему окружению, прилагать все усилия, чтобы окружающие и близкие люди были защищены от опасного вируса вакциной.

Маргарита ИГНАТЬЕВА, руководитель Управления Роспотребнадзора по РС(Я), акцентировала, что в этом году наравне с ковидом люди болеют ОРВИ, чего не наблюдалось прошлой осенью. Главный санитарный врач призвала всех активно прививаться от гриппа, чтобы не допустить микст-инфицирования. Она отметила, что в тех районах и городских округах, где сейчас идет дистанционное обучение в школах, после выхода на очное обучение необходимо активно прививать школьников против гриппа.

«Нам нужно подтянуть динамику вакцинирования от новой коронавирусной инфекции, также проводить вакцинацию от гриппа. Вакцинация – это единственный способ в кратчайшие сроки сформировать коллективный иммунитет», — резюмировал Айсен Николаев.