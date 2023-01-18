В Казахстане отменяют концерты якутской этнопевицы Чыскыырай



В Алматы отменили концерт этно-певицы Чыскыырай из-за участия в концерте в поддержку ЛНР и ДНР, прошедшем в сентябре прошлого года в Якутске.

У певицы запланировано много мероприятий в Казахстане. «Я готовлюсь к поездке в Казахстан. Там у меня очень много дел: съемки документального фильма, выступления, мастер-классы. Наконец увижусь с интересными людьми, познакомлюсь с казахской культурой. Уже предвкушаю, как буду валиться с ног от приятной усталости», — писала накануне отъезда певица.

Администрация паба пошла на этот шаг с большой неохотой под давлением активистов после шумихи в соцсети. «Чыскыырай — талант, да. Но я не понимаю такой беспринципности: сначала выступить на Z-концерте, а потом поехать в Казахстан, чтобы выступать перед уехавшими россиянами», — пишет один из бывших поклонников творчества.

Есть и те, кто не согласился с отменой: «Мы ждали этот концерт, хотели послушать певицу Тэнгри, а кого человек поддерживает — ее дело», сообщил сегодня утром тгк Yakutsk News, но как сейчас выяснилось, что отменен уже второй концерт Валентины Романовой-Чыскыырай в Алматы. Он должен был состояться 19 января в Art Gallery.

Честно говоря, все эти сообщения в якутском Телеграме вызывают недоумение, возможно, позже все разъяснится…