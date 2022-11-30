СФУР-2022: цифровая обработка родных языков народов Севера

В условиях значительных изменений в социальной среде особую актуальность приобретает проблема сохранения и ревитализации языков народов России, в том числе языков коренных малочисленных народов Севера. Этим и другим вопросам посвящен круглый стол «Цифровизация культурного и языкового наследия народов Арктики», прошедший в Северо-Восточном федеральном университете в рамках Северного форума по устойчивому развитию.

Заместитель председателя Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, член руководящего комитета Международного десятилетия языков коренных народов: «Глобальные и локальные приоритеты коренных народов в контексте Международного десятилетия языков коренных народов» Алексей Цыкарев отметил, в Якутии языковой тематике уделяется большое внимание. «Без преувеличения можно сказать, что этот регион в России и мировой практике является одним из лидеров. На площадке постоянного форума ООН республика представляется неоднократно. Некоторые практики из Якутии учтены в исследованиях органов ООН, в том числе и Постоянного форума, и экспертного механизма. Это такие практики, как этнологическая экспертиза, закон об официальных языках в республике, который наделяет высоким статусом языки коренных малочисленных народов Севера наряду с двумя государственными. Более того, Постоянный форум по вопросам коренных народов дал эгиду публикациям, каталогам, которые публикуются в республике в рамках десятилетия эпоса Олонхо», – прокомментировал Алексей Цыкарев.

В 2020 году коллектив СВФУ выиграл конкурс Правительства РФ на получение мегагранта с проектом «Сохранение языкового и культурного многообразия и устойчивого развития Арктики и Субарктики Российской Федерации. В рамках этого на базе университета создана Международная научно-исследовательская лаборатория «Лингвистическая экология Арктики». Одним из основных проектов лаборатории выступает работа на платформе «Лингводок», которая нацелена на цифровизацию языков. Всего 136 языков России находятся в опасности, 20 из них уже признаны мертвыми, 22 – в критическом состоянии, 29 – в серьезной опасности, подчеркивает старший научный сотрудник лаборатории Марина Кысылбаикова. По данным Атласа языков мира, находящихся под угрозой исчезновения, якутский язык считается уязвимым, долганский относится к группе под угрозой, эвенский, эвенкийский, югакирский, чукотский языки серьезно уязвимые. Платформа позволяет собрать и сохранить огромный пласт материала, на базе которого могут проводиться научные исследования, создадутся образовательные проекты, платформы.

«Практически все дети нашей республики на среднем уровне владеют английским языком. Почему ребенку легче выучить английский язык, чем свой родной якутский? Многие коллеги отмечают, что у нас хромают учебные пособия, учебники. Они не вызывают интереса у детей, и с этим мы согласны. У нас появилась идея: используя тот материал, который находится на платформе Лингводок мы можем создать учебные пособия для коммуникативного якутского языка, с учетом уровня владения родным языком нынешних детей. Мы решили сначала апробировать эту идею на студентов вуза, затем при положительном результате выйдем на республиканский уровень», – резюмирует Марина Кысылбаикова.

О творческом проекте «Кындыкан» рассказала автор Илаан Кындыкан. Проект носит имя маленькой, отважной эвенской девочки, которую 200 лет назад нашли якутские охотники вблизи Верхоянских гор в родовом стойбище, полностью вымершем от оспы. Авторы стремятся создать тот символ, который бы откликался во всем мире и через призму персонажа донести многие вещи миру, в том числе глобальные.

Справка:

«Северный форум по устойчивому развитию» проводится в Якутии с 2019 года. Информационный партнер СФУР – Научно-образовательная политика. Организаторами выступают правительство республики, международная организация северных регионов «Северный форум» и Северо-Восточный федеральный университет, инициировавший проведение форума.

Подробная информация о Форуме по ссылке: https://nsdf.ru/