Рудник «Мир» восстановят после аварии?

Алмазодобывающая компания «Алроса» планирует принять решение по восстановлению своего рудника «Мир», который был остановлен из-за аварии в 2017 году, в середине этого года. При этом ожидается, что решение будет положительным. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Алексей Филипповский в ходе онлайн-встречи в рамках проекта MOEX Home Talks, организованного Московской биржей, сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем, что решение, именно положительное решение, по восстановлению рудника «Мир» будет принято в середине этого года, — сказал Филипповский. — Мы видим, что экономика восстановления рудника позитивная: в прошлом году мы закончили бурение глубоких скважин, что позволило провести доразведку глубоких горизонтов этого месторождения. Мы увидели, что кимберлитовое тело там существенно больше, чем мы изначально ожидали, и увеличили объем запасов, которые там есть, и, соответственно, считаем, что проекту действительно будет дан зеленый свет».

В случае положительного решения по восстановлению рудника работы на нем начнутся не раньше 2025-2026 годов, а соответствующие капитальные затраты могут составить $1,2-1,5 млрд, также сообщил замгендиректора компании.

«Очень важен аспект безопасности. Я все это к тому говорю, что это очень непростая нелинейная задачка, которая потребует существенного дорогого и длительного проектирования. Поэтому если говорить о самих уже физических работах, мы не ожидаем, что они начнутся раньше 2025-2026 годов, — отметил Филипповский. — В целом мы видим, что в сегодняшних ценах объем строительства подобного рудника будет оцениваться в интервале от $1,2 млрд до $1,5 млрд и займет порядка шести-девяти лет. Но это будет точно известно тогда, когда мы полностью поймем конфигурацию и технические решения, которые мы будем использовать».

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Как ожидается, «основная часть финансирования пойдет с баланса компании», сообщил замгендиректора «Алросы».

О руднике «Мир»

Рудник «Мир» находится на консервации после аварии, произошедшей 4 августа 2017 года, когда в результате прорыва воды из карьера затопило шахту рудника, в которой находился 151 человек. Восемь горняков погибли.

В 2019 году «Алроса» приняла концепцию, согласно которой решение относительно будущего рудника «Мир» будет принято после доразведки глубоких горизонтов месторождения при условии положительных результатов исследований об экономической целесообразности добычи и подтверждения возможности осуществлять работу на руднике с обеспечением максимального уровня промышленной безопасности.

До аварии содержание алмазов на 1 тонну руды, добытой на «Мире», находилось на уровне 3,5 карата, что в три раза выше среднего значения по компании.