Период получения образования необходимо включить в стаж работы на Крайнем Севере

Фото Стручковой Н. Слет оленеводов

Об этом говорили на очередном совещании межрегионального объединения МОО «КМНСОЮЗ», которое прошло 1 апреля в режиме онлайн-конференции.

Глава организации Сергей Сизоненко в своем выступлении подчеркнул необходимость сокращения оттока молодежи из регионов Крайнего Севера. «Исполнение заданного Президентом России в стратегических документах вектора развития российской Арктики во многом зависит от наличия трудовых ресурсов. Одной из мер такой поддержки может стать включение в стаж для северной надбавки периода получения среднего профессионального и высшего образования тем, кто родился и продолжает жить на Крайнем Севере».

Именно о разработке такой законодательной инициативы говорили эксперты в рамках совещания организации КМНСОЮЗ.

Статьей 317 Трудового кодекса РФ установлено, что лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выплачивается процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в данных районах или местностях. Таким образом, размер северной надбавки зависит от стажа работы на севере. В стаж для надбавки входят все периоды работы на севере, подтвержденные записями в трудовой книжке. Молодым людям, прожившим всю жизнь на Севере, приходится также нарабатывать с «нуля» северные надбавки к зарплате.

Справка

Межрегиональное общественное объединение коренных малочисленных народов «СОЮЗ» (МОО «КМНСОЮЗ») было создано в сентябре 2020 года для поддержки общин коренных народов, занятых в этнотуризме и традиционных промыслах, развития малого и среднего предпринимательства коренных малочисленных народов, а также реализации международных проектов в сфере прав и культуры коренных народов.