Наука оценивает возможности главного богатства Якутии

«Якутия, безусловно, относится к числу геостратегически важных регионов. Наша новая цель – превратить регион в стратегически значимый теперь и в области науки, образования и технологий. Под этим углом зрения мы и рассматриваем наше сотрудничество, и мы уже нашли взаимопонимание с главой республики Айсеном Сергеевичем Николаевым», – отметил президент РАН Александр Сергеев на встрече с постоянным представителе Якутии при президенте РФ Андреем Федотовым.

Александр Сергеев подчеркнул, что главным богатством Якутии является холод, и на него стоит посмотреть, как на условие, которое очень важно для научно-технологической деятельности. В качестве примера глава РАН привел криохранилище семян. По его мнению, в условиях таяния вечной мерзлоты, текущей геополитической ситуации для России важно создать собственный криоцентр аналогичный всемирному хранилищу семян в Шпицбергене. И Якутия является наилучшим для его строительства местом.

Напомним, сейчас обсуждается создание в республике филиала Всероссийского института растениеводства имени Н. И. Вавилова на базе имеющегося в Якутии небольшого криохранилища. Оно расположено на территории Института мерзлотоведения СО РАН и рассчитано на долговременное хранение до 100 тысяч образцов семян сельскохозяйственных, редких, исчезающих, древесных и других хозяйственно ценных и перспективных видов растений. Президент РАН также предложил подключить к обсуждению проекта криоцентра Министерство науки и высшего образования РФ с целью всесторонней оценки возможностей его реализации.

«Мы категорически поддерживаем этот проект. Здесь абсолютно стабильные условия по температуре и атмосфере, и это действительно очень подходящее место для создания крупного криохранилища, где в перспективе могли бы быть не только российские запасы семян, но и зарубежные», – добавил Александр Сергеев.

Еще одним примером использования условий холода и сурового климата Якутии президент РАН назвал испытание и тестирование новых материалов естественным путем без создания специальных холодильников. Такой способ он назвал гораздо более эффективным из-за естественных условий и отсутствия каких-либо ограничений по размерам испытуемых объектов.

Стороны также обсудили потенциал альтернативных источников энергии в Якутии, включая возобновляемые, создания распределенных систем энергоснабжения, а также возможность использования местных видов топлива для генерации тепловой и электрической энергии для повышения надежности энергоснабжения отдаленных поселков в арктической части региона. С целью реализации целей, определенных в «Стратегии развития арктической зоны Российской Федерации на период до 2035 года» подготовлен аналитический отчет «Пути и возможности развития изолированных энергорайонов в Арктике на примере Республики Саха (Якутия)», который пройдет оценку в институтах РАН и получит научное обоснование.

Также на встрече обсуждались вопросы по производству водорода и его соединений с последующей транспортировке через аммиакопроводы. Как отметил Александр Сергеев, это географически правильный и своевременный проект. «Наши дальневосточные соседи испытывают большой интерес к водороду, готовы его потреблять, если мы его туда поставим. Для этого нужно наладить производство и транспортировку. Это новый проект, который появился в Якутии и в котором много науки, и, конечно, мы с удовольствием примем участие в нем», — сообщил президент РАН.

Эти и многие другие проекты реализуются в рамках межрегионального научно-образовательного центра «Север – территория устойчивого развития», который в июле 2021 года получил статус НОЦ мирового уровня.

«Главными темами работы центра станут изучение климатических изменений в Арктике, биологические исследования, развитие альтернативных видов энергетики, повышение уровня жизни на Севере. Эти темы сейчас особенно актуальны среди мирового сообщества. Также важно, что в рамках начавшегося двухлетнего председательства России в Арктическом совете, где климатическая повестка и изучение поведения мерзлотных грунтов – одни из основных вопросов. Сейчас с коллегами из других дальневосточных регионов, входящих в НОЦ, мы нацелены на получение реальных результатов исследований и внедрение научных разработок и новых технологических решений в реальный сектор экономики», – отметил Андрей Федотов.