Гульнара Михайлова празднует ДР, а Сусанна Рожина сидит под арестом

Сегодня день рождения отмечает риэлтор Гульнара Уварова, которая посадила под домашний арест блогера Сусанну Рожину, сообщает тгк PRaynya Якутия

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!