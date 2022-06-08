08.06.2022
22:10
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Желток

Гульнара Михайлова празднует ДР, а Сусанна Рожина сидит под арестом

Сегодня день рождения отмечает риэлтор Гульнара Уварова, которая посадила под домашний арест блогера Сусанну Рожину, сообщает тгк PRaynya Якутия

Идет следствие: блогер Сусанна Рожина остается под домашним арестом
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Фото: тгк PRaynya Якутия
Источник: тгк PRaynya Якутия

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