28.09.2021
11:12
68
Якутия
Айсен Николаев вручит ключи от нового дома в Бясь-Кюёль
Сегодня, 28 сентября, в первой половине дня глава Якутии Айсен Николаев работает в селе Бясь-Кюёль Горного улуса. Об этом сообщает его пресс-секретарь Афанасий Ноев.
В селе Бясь-Кюёль глава республики проконтролирует ход аварийно-восстановительных работ, побывает на строительной площадке жилых домов и в торжественной обстановке вручит ключи от нового благоустроенного дома семье Саввиных, чей дом и имущество пострадали в результате лесного пожара.
Фото: Мария Васильева, ЯСИА
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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