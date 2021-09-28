Айсен Николаев вручит ключи от нового дома в Бясь-Кюёль

Сегодня, 28 сентября, в первой половине дня глава Якутии Айсен Николаев работает в селе Бясь-Кюёль Горного улуса. Об этом сообщает его пресс-секретарь Афанасий Ноев.

В селе Бясь-Кюёль глава республики проконтролирует ход аварийно-восстановительных работ, побывает на строительной площадке жилых домов и в торжественной обстановке вручит ключи от нового благоустроенного дома семье Саввиных, чей дом и имущество пострадали в результате лесного пожара.