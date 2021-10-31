Айсен Николаев поздравил своего водителя и друга

Сегодня глава Якутии поздравил автомобилистов с праздником через своего водителя, ставшего ему другом за 20 лет.

— Сегодня праздник всех тех, кто связал свою жизнь с транспортом и дорогами — День автомобилиста.

В этот день хочу поздравить замечательного человека, который имеет большое значение в моей жизни и в моей работе — своего водителя Александра Добрянцева. Саша родился в большой многодетной семье, из рода покровских ямщиков. Свой трудовой путь он начал в 1995 году и с тех пор преданно служит выбранному делу. Мы с ним работаем уже больше 20-ти лет и за это время Саша стал мне настоящим другом. Мы объездили всю нашу республику вдоль и поперек. За веселыми рассказами Саши путь всегда проходит быстро. Конечно, бывало всякое — техника есть техника, но благодаря профессионализму и легкой руке Саши, дорога всегда приводит нас домой. За все это время не было ни одного случая, чтобы Саша просто опоздал на работу. Вот такой он ответственный, искренне любящий свою работу человек. С профессиональным праздником!

Поздравляю всех автомобилистов с праздником! Пусть каждая дорога будет гладкой, а техника надежной!