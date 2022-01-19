Айсен Николаев о визите Александра Козлова

Сегодня нашу республику с рабочим визитом посетил Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Александрович Козлов со своей большой командой. Благодаря тому, что в Якутске сегодня собрались все руководители и представители ведомств, оказывающих содействие и помощь в тушении лесных пожаров, мы смогли тщательно и оперативно рассмотреть и принять решения по многим вопросам, в том числе:

Своевременное проведение профильными службами набора дополнительных сотрудников парашютно-десантных и наземных пожарных служб и обеспечение оборудованием и экипировкой.

Заблаговременное резервированию воздушных судов с учётом использования мощностей межрегионального центра Авиалесоохраны «Север»

Увеличение количества, кратности и протяжённости маршрутов авиационного и наземного мониторинга пожарной опасности в лесах, для более оперативного выявления возгораний

Синхронизация действий муниципальных и региональных органов власти с федеральными органами в части доведения и эффективного освоения дополнительных средств, выделенных на борьбу с лесными пожарами. Уверен, что совместными усилиями мы сможем достичь всех поставленных задач!