Айсен Николаев о визите Александра Козлова
Сегодня нашу республику с рабочим визитом посетил Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Александрович Козлов со своей большой командой. Благодаря тому, что в Якутске сегодня собрались все руководители и представители ведомств, оказывающих содействие и помощь в тушении лесных пожаров, мы смогли тщательно и оперативно рассмотреть и принять решения по многим вопросам, в том числе:
- Своевременное проведение профильными службами набора дополнительных сотрудников парашютно-десантных и наземных пожарных служб и обеспечение оборудованием и экипировкой.
- Заблаговременное резервированию воздушных судов с учётом использования мощностей межрегионального центра Авиалесоохраны «Север»
- Увеличение количества, кратности и протяжённости маршрутов авиационного и наземного мониторинга пожарной опасности в лесах, для более оперативного выявления возгораний
- Синхронизация действий муниципальных и региональных органов власти с федеральными органами в части доведения и эффективного освоения дополнительных средств, выделенных на борьбу с лесными пожарами. Уверен, что совместными усилиями мы сможем достичь всех поставленных задач!
Фото: @Aisen_Nikolaev
Источник: @Aisen_Nikolaev
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