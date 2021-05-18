Видный якутский ученый Николай Петров отмечает 95-летие

17 мая видному якутскому ученому, основоположнику научно обоснованного развития топливно-энергетического комплекса Республики Саха (Якутия), доктору технических наук, участнику Великой Отечественной войны, главному научному сотруднику Института физико-технических проблем Севера СО РАН ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», Почетному гражданину Республики Саха (Якутия), профессору Николаю Александровичу Петрову исполнилось 95 лет. Чествование Юбиляра состоялось в режиме видеоконференцсвязи на торжественном заседании Ученого Совета ИФТПС СО РАН.

Открывая заседание директор Института, доктор технических наук, академик Академии наук РС(Я) Валерий Лепов поделился важнейшими результатами фундаментальных и прикладных исследований ИФТПС СО РАН за 2020 год, в числе которых анализ технологических, экономических эффектов при внедрении технологии интегрированных систем тепло- и хладоснабжения систем в условиях Крайнего Севера на примере г. Якутска. Отметим, что данное исследование было проведено при непосредственном участии Николая Александровича Петрова. Коллективом авторов рассмотрены возможности внедрения технологии с использованием в качестве источника энергии сбросного тепла от теплоэлектроцентралей. В ходе работ проанализирован состав оборудования, возможные технические решения и технико-экономические показатели.

В прошлом году в Институте разработаны новые подходы к синтезу высокостойких алмазно-твердосплавных композитов инструментального назначения. Учеными предложены принципиально новые подходы к созданию высокостойкого алмазного инструмента при твердофазном спекании с пропиткой. Разработана технология самодозируемой пропитки, в которой легкоплавкий металл располагают не сверху, а под алмазосодержащим брикетом. При нагреве расплав под действием эффекта смачивания и сил капиллярного натяжения поднимается вверх; после заполнения брикета пропитка прекращается самопроизвольно. Разработана гибридная технология синтеза алмазно-твердосплавных композитов, совмещающая в одном цикле металлизацию алмаза и спекание с самодозируемой пропиткой. Уникальный ресурс инструментов (например, удельная производительность алмазных карандашей увеличилась на 39-45%) обеспечивается прочностью границ алмаз-матрица вследствие формирования металлокарбидного покрытия, многоуровневой структурной организации переходного слоя, плотной инфильтрации, минимальной графитизации алмаза.

На заседании также было отмечено, что в 2020 году в ИФТПС СО РАН проведен мониторинг и анализ отказов протяженных металлоконструкций, эксплуатирующихся в условиях криолитозоны, разработана методика оценки напряженно-деформированного состояния подземного трубопровода, исследовано влияние остаточных напряжений на разрушение сварных соединений магистральных газопроводов, эксплуатирующихся в условиях экстремально холодного климата.

Валерий Лепов подчеркнул, что Николай Александрович является истинным патриотом своей республики, именно он инициировал выплату северных надбавок к заработной плате коренным жителям Якутии (ранее такую доплату получали только приезжие работники), обосновал эффективность и выступал за газификацию заречных улусов, выступил автором концепции о создании электроэнергетического центра Востока России путем объединения электроэнергетических систем Восточной Сибири и Дальнего Востока через узлы централизованного электроснабжения Республики Саха (Якутия), внес огромный вклад в развитие энергетики Республики Саха (Якутия).

Тепло и сердечно поздравил Юбиляра с почтенной датой Председатель Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр СО РАН», член-корреспондент РАН Михаил Лебедев. «Мы все гордимся Николаем Александровичем, учимся у него, перенимаем его опыт. Он настоящий патриот и победитель», — подчеркнул Михаил Петрович.

В онлайн-режиме Николая Александровича поздравил директор Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН (г. Иркутск), член-корреспондент РАН, профессор Валерий Стенников. «Еще в 60-е годы Николай Александрович активно включился в решение задач, которые стоят в таких крупных регионах как Якутия. Огромное количество проведенных им работ позволило последовательно развивать энергетику соседних регионов. Мы знаем Вас как чуткого, неравнодушного человека, который всегда поддержит», — отметил Валерий Алексеевич и выразил признательность Николаю Александровичу за его активное участие в научной жизни.

Коллектив ИСЭМ СО РАН выступил с великолепным музыкальным поздравлением, которое очень понравилось ветерану.

Свои поздравления Николаю Александровичу Петрову направили Председатель Сибирского отделения Российской академии наук, академик РАН Валентин Пармон, Главный ученый секретарь СО РАН, академик РАН Дмитрий Маркович, Председатель Объединенного Ученого Совета СО РАН по энергетике, машиностроению, механике и процессам управления, академик РАН Сергей Алексеенко, академики Российской академии наук Валерий Кулешов, Валерий Крюков, член-корреспондент РАН Виктор Суслов, академики Академии наук Монголии Батмунх Сэрээтэрийн, Очирбат Пунсалмаагийн, Энхжаргал Халтарын, доктор технических наук Батхуяг Содовын, генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков, первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Сахаэнерго» Петр Кондратьев и другие.

В адрес Юбиляра поступило множество теплых поздравлений и добрых пожеланий от коллег и соратников, переданы Почетная грамота Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Благодарность Главы Республики Саха (Якутия).

Николай Александрович поблагодарил всех участников мероприятия за поздравления и пожелания. «Я очень доволен жизнью, мне повезло везде, в учебе в Москве, в работе. Благодаря сотрудничеству с Институтом систем энергетики имени Мелентьева я оформил и защитил кандидатскую диссертацию. Помню, как на защите мне сделали замечание, что не видят в моей работе идеологической составляющей, в ней не было ссылок на работы Ленина и Маркса, что я парировал тем, что вся моя работа насквозь пропитана Ленинской идеей ускоренной электрификации всей страны и это мое высказывание было встречено аплодисментами», — поделился своими воспоминаниями Николай Александрович и подчеркнул, что отдел проблем энергетики ИФТПС СО РАН существует и развивается во многом благодаря дружбе с Институтом систем энергетики имени Л.А. Мелентьева. Юбиляр пожелал всем участникам торжественного мероприятия также долго жить и долго творить.