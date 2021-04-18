В якутской колонии оформили историческую диораму

В исправительной колонии № 3 на занятиях кружка прикладного творчества осужденные оформили мини-диораму, посвященную победе русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере – Ледовом побоище 1242 года. День воинской славы России в честь этого значимого события отмечается 18 апреля.

Данная битва явилась примером разгрома рыцарей войском, состоявшим в основном из пехоты, что свидетельствовало о передовом характере русского военного искусства. Об этом и об исторических подробностях сражения осужденные узнали из лекций, проведенных сотрудниками воспитательной службы, и из источников, имеющихся в библиотеке учреждения.

Творческий процесс начался с изображения сцены на бумаге и подготовки подставки, являющейся основой композиции. В дальнейшем участниками кружка использовались пенополистирол, пластилин, краски.

Отметим, что такие мероприятия помогают сформировать у осужденных терпеливость и аккуратность, развить творческие способности, и, самое главное, имеют патриотическую и познавательную направленность