Онкология начинается с питания и стресса: о «якутской системе питания»

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Сегодня со зрителями беседует Алексей Фёдорович Абрамов – видный учёный, внёсший большой вклад в развитие сельскохозяйственной науки Республики Саха (Якутия), доктор биологических наук, профессор, действительный член Международной и Российской академий аграрного образования, член-корреспондент Российской экологической академии, заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия), лауреат Государственной премии РС(Я) в области науки и техники. Сегодня ему больше 90 лет, но он полон творческих планов.

«Алексей Фёдорович является ярким примером настоящего учёного. Его неустанный творческий поиск, широчайший кругозор и большая эрудиция весьма впечатляют. Он истинный труженик науки, снискавший широкое признание и уважение в Якутии и далеко за её пределами».

Сегодня он расскажет о системе «натурального питания» основанного на местной продукции, полезной на Севере с различных научных точек зрения. Материал на якутском языке.

Приятного просмотра!

Наша справка:

«Из-под пера Алексея Федоровича Абрамова вышли 322 научные и методические работы, в том числе 38 монографий. Он является автором 30 патентов на изобретения и 11 рекомендаций, которые получили известность и признание не только в республике, но и в России. Кроме того он подготовил 11 кандидатов наук и одного доктора наук. За особые заслуги в развитии сельскохозяйственной науки и подготовке кадров А. Ф. Абрамов награжден орденом «Знак Почёта» и шестью медалями.

Абрамов А. Ф. родился 5 июля 1929 г. в местности Арылаах 3-Едюгейского наслега Верхневилюйского улуса. После окончания семилетней школы он работал бригадиром полеводческой бригады…

В 1957 г. он с отличием окончил Омский государственный ветеринарный институт, а после получения диплома работал на своей малой родине зоотехником и заместителем председателя колхоза им. Ленина Верхневилюйского улуса. В 1961 г. Алексей Фёдорович поступил в Москве в аспирантуру Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии, после окончания которой защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата биологических наук.

В 1964 г. он был принят на работу в Якутский научно- исследовательский институт сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова старшим научным сотрудником отдела звероводства, а затем был назначен заведующим лабораторией по борьбе с бесплодием сельскохозяйственных животных. В 1992 г. по результатам своих многолетних научных исследований Алексей Фёдорович защитил докторскую диссертацию по теме «Якутская лошадь: экология, размножение, питание, оптимизация воспроизводства».

Из статьи Т. А. Саловой, зам. председателя ЯНЦ СО РАН, зам. главного редактора журнала “Наука и техника в Якутии”, кандидат биологических наук; Т. Д. Ахметшиной, библиограф ЯНЦ СО РАН // Наука и Техника в Якутии, №1(36), 2019. С.102-103.